El inicio de semana en Rosario y el Gran Rosario estará condicionado por una masa de aire húmedo e inestable que provocará lluvias de variada intensidad. Estas condiciones afectarán la movilidad en las arterias principales, ya que la calzada permanecerá mojada y la visibilidad será deficiente. Los rosarinos deberán salir con paraguas y conducir con extrema precaución ante la persistencia del fenómeno.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

En el área urbana de Rosario y las localidades de Funes y Roldán, la humedad se mantendrá en niveles asfixiantes, superando el 90%. Durante la mañana, el cielo permanecerá totalmente cubierto y las precipitaciones sumarán acumulados significativos. La temperatura rondará los 14°C, pero la sensación de pesadez será constante debido a la falta de circulación de aire seco en estas primeras horas.

Clima lunes 6 de abril

Hacia la tarde, en la zona de la costa del Paraná y frente al Monumento a la Bandera el viento rotará levemente al sector sur, lo que mantendrá la temperatura máxima en apenas 17°C. Los habitantes del Cordón Industrial percibirán una atmósfera saturada, donde las lluvias débiles e intermitentes serán la constante hasta la llegada de la noche, dificultando las tareas portuarias y al aire libre.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene bajo vigilancia el sur de Santa Fe, incluyendo Villa Constitución y San Lorenzo, por la probabilidad de tormentas aisladas. Aunque no rige una alerta naranja, las condiciones de inestabilidad favorecerán el desarrollo de chaparrones que podrán ser localmente intensos. En Casilda, el viento del sudeste incrementará su velocidad hacia el final del día, aportando una masa de aire un poco más fresca.

Una influencer se grabó participando de un saqueo: "Pobre camión"

La zona de islas frente a Rosario recibirá el impacto directo de estas precipitaciones, lo que mantendrá el nivel de humedad en niveles críticos para la región. Se recomienda a los conductores que circulen por la Autopista Rosario-Santa Fe y la Ruta 11 extremar los cuidados, ya que se prevén bancos de niebla densos que reducirán la visibilidad a pocos metros durante las primeras horas del martes.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Para el resto de la semana, la inestabilidad comenzará a ceder lentamente. El martes se presentará con nubosidad variable y un leve ascenso de la temperatura máxima, que alcanzará los 21°C. Sin embargo, el viento del río Paraná seguirá soplando de forma moderada, lo que garantizará que las mañanas continúen siendo frescas y húmedas, con mínimas que se estabilizarán en torno a los 15°C hacia el miércoles.