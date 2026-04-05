Una influencer se grabó durante un saqueo a un camión de aceite de oliva

Jula Greco, una joven influencer, se volvió viral por grabarse y publicar su participación en un saqueo a un camión volcado que transportaba aceite de oliva. El vehículo se rompió sobre la Ruta 40, en Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza.

En el video difundido puede verse a la joven acompañada de un amigo, a quien le pide que "manotee" una cajas o botellas. El incidente sucedió el pasado viernes, pero se dio a conocer en las últimas horas, cuando la influencer compartió las imágenes en redes sociales.

“Sufre más por la otra familia”: cómo vive la familia del adolescente que disparó en San Cristóbal

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El video causó una gran indignación entre los usuarios y se replicó rápidamente. Mientras Greco corre hacia el camión asegura que, aunque no supiera de qué se trataba, "tenían que ir a ver y agarrar algo".

Al finalizar, la influencer festejó por las botellas que se llevó junto a su acompañante y le agradeció a la provincia. “Nos vamos con aceite de oliva. ¡Gracias Mendoza! Pobre camión igual...", lamentó, mientras se alejaba con el botín.

Encontraron sin vida a la pareja desaparecida en Tafí Viejo: su auto fue arrastrado por el temporal

Con el correr de los minutos, personal policial llegó al lugar e intentó controlar la situación para despejar la ruta y preservar la carga restante. Sin embargo, se registraron momentos de tensión entre los agentes y los vecinos.

El material de la joven, que tiene más de 167 mil seguidores en TikTok, se hizo viral en pocas horas y desató una ola de comentarios negativos. Mientras algunos usuarios señalaron el saqueo como un delito, otros cuestionaron el tono festivo con el que fue presentado el hecho.

Parte de los productos sustraídos aparecieron a la venta en plataformas digitales. Hasta el momento no transcendió si se efectuó una denuncia formal por el episodio ni si la empresa dueña del camión avanzará con reclamos.

BGD/ML