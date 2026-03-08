Dramáticas tormentas en Mendoza: casas inundadas, rutas cerradas y amplio operativo de emergencia

Durante este fin de semana, en que Mendoza soñaba su tradicional Fiesta de la Vendimia, el cielo se dispuso a jugar una mala pasada, ciertamente dramática, con tormentas tan fuertes que colapsaron la infraestructura de amplia zona, granizo, calles cortadas, rutas cerradas e inundaciones que en algunos sectore llegaban casi al metro de agua convertida en torrentes, incluso hubo derrumbes de algunas casas.

Las intensas lluvias, que este domingo seguían con pronóstico de más aguaceros, comenzaron en la tarde del sábado y siguieron por la noche, afectando varias zonas de la provincia, entre ellas el área cordillerana en el Valle de Uco, Luján, y el Gran Mendoza, junto al este de General Alvear.

La Gendarmería Nacional indicó que las fuertes precipitaciones provocaron el cierre de la Ruta Nacional 7, una de las principales vías de acceso a la montaña, motivo por el que varias personas quedaron valladas, sobre todo en la zona de Uspallata y Luján de Cuyo.

Ante el complejo escenario para la circulación, la Dirección Nacional de Vialidad, la Policía de Mendoza y equipos de Defensa Civil debieron montar un operativo de rescate. Como consecuencia del cierre de la ruta 7, se vio afectado el tránsito el diferentes puntos, como hacia la capital provincial y desde Potrerillos.

Según el medio MendoVoz, alrededor de 30 personas quedaron varadas como consecuencia de los aludes, el colapso de caminos y la acumulación de sedimentos, que superó los 500 metros en algunos puntos, lo que obligó a los equipos de rescate a emplear maquinaria adicional para trabajar en la remoción y reapertura de la calzada.

La la Ruta Provincial 52, camino a Villavicencio, y la Ruta Provincial 13 también fueron cerradas durante varias horas por el temporal. En la ruta 13, particularmente, se registraron dos grandes desmoronamientos que bloquearon la circulación en la zona.

En cuanto al impacto en el área metropolitana, uno de los escenarios más graves tuvo lugar en el departamento de Godoy Cruz, donde se reportaron al menos 61 emergencias, incluyendo viviendas inundadas, derrumbes de paredes, caída de árboles y techos, caída de cables eléctricos y el desborde de un canal que provocó la inundación de calles y avenidas, junto al caso de una persona que debió ser asistida.

En la zona de Capital y Las Heras se registraron escenarios similares al de Godoy Cruz, con casas inundadas, calles cortadas, cables caídos y una persona que debió ser asistida.

Dado que las lluvias provocaron evacuaciones y cierres de caminos, las autoridades desplegaron un amplio operativo de emergencia, mantuvieron el monitoreo meteorológico y recomendaron circular con máxima precaución por el Gran Mendoza y zonas de montaña.

Tras las fuertes lluvias del sábado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja para la provincia de Mendoza, la cual se mantuvo hasta la madrugada de este domingo, advirtiendo por posibles "tormentas fuertes o severas, lluvias abundantes en cortos períodos, granizo y ráfagas de viento" de hasta 90 kilómetros por hora.

El organismo advirtió que los valores de precipitación podrían ubicarse entre 50 y 90 milímetros, pudiendo superar dichos límites de forma localizada. En paralelo, las autoridades provinciales y nacionales confirmaron la continuidad del operativo de asistencia y Defensa Civil insistió en que no se transite por caminos de montana hasta nuevo aviso.

