Encontraron sin vida a la pareja desaparecida en Tafí Viejo: su auto fue arrastrado por el temporal

Efectivos de la Policía de Tucumán y Bomberos Voluntarios hallaron este domingo, alrededor de las 14:00 horas, los cuerpos sin vida de Mariano Robles (28) y Solana Albornoz (32) en el interior de su automóvil en la zona de Villa Nueva Italia, Tafí Viejo. La pareja, que regresaba de un casamiento en el salón Conticello el sábado por la noche, fue sorprendida por una feroz tormenta que provocó que su vehículo, un Nissan Versa blanco, fuera arrastrado por la corriente y quedara atrapado en un canal de desagüe, cubierto por lodo y ramas, lo que dificultó su localización durante horas. El trágico desenlace fue confirmado por el jefe de Policía, Joaquín Girvau, elevando a tres el número de víctimas fatales por el temporal en la provincia, sumándose al fallecimiento de un niño de 12 años electrocutado.

El violento temporal en el AMBA: inundaciones, agua en las casas, destrozos y miles de usuarios sin luz

La feroz tormenta que se desató en Tucumán este fin de semana sigue entregando datos estremecedores. Mariano y Solana habían asistido a una fiesta de casamiento y mantenían comunicación con su familia hasta las 21 del sábado. Ante la intensidad de las lluvias, la pareja llegó a informar a sus allegados que se encontraban en dificultades y que esperarían dentro del auto a que bajara el nivel del agua para retomar el camino hacia su hogar, donde una niñera cuidaba de sus dos hijos, entre ellos un bebé de nueve meses.

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Tras perder el rastro de la pareja, sus familiares radicaron la denuncia en la Comisaría de Lomas de Tafí y lanzaron una campaña masiva en redes sociales. "Estamos desesperados", decían los mensajes que detallaban la vestimenta de ambos: ella con un vestido negro largo y él de traje con zapatillas blancas.

El desenlace se confirmó tras más de 12 horas sin noticias. Los cuerpos fueron recuperados del interior del vehículo en una zona cercana al lugar del evento, mientras continúan las pericias para determinar con precisión las circunstancias del hecho. La muerte de Robles, empleado de la Caja Popular, y de Albornoz, quien se desempeñaba en Casa de Gobierno, ha causado una profunda conmoción en la sociedad tucumana.

En las últimas horas el intenso temporal había derivado en la trágica muerte de un niño de 12 años llamado Lisandro, quien murió por electrocución en San Miguel de Tucumán porque jugaba en medio del agua acumulada en la calle Jujuy al 2800 y tocó un cable que colgaba de un poste del tendido eléctrico.

Además, el temporal afectó a otras localidades de la provincia norteña. Alpachiri, Chicligasta y Monteros fueron tres de los pueblos más afectados por la gran cantidad de agua caída lo que provocó desbordes de ríos y arroyos.

En algunos sectores de Tucumán cayeron hasta 270 milímetros de agua en pocas horas.

GD