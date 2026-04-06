La jornada de este lunes 6 de abril en la ciudad de Bahía Blanca y la zona portuaria estará marcada por una masa de aire húmedo que provocará precipitaciones débiles durante las primeras horas. Si bien el viento norte dominará el inicio del día, no se esperan ráfagas de intensidad, lo que permitirá una navegación tranquila en el estuario, aunque bajo un cielo mayormente cubierto que tenderá a despejarse hacia la noche.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

En el centro de la ciudad y las localidades de Ingeniero White y General Cerri, la temperatura se mantendrá en valores otoñales, rondando los 12°C durante las primeras horas. La nubosidad será densa en el sector costero, con una humedad promedio del 73% que reforzará la sensación de frescura. El viento soplará desde el noreste a una velocidad constante de 10 km/h, sin mayores complicaciones para la actividad operativa en el puerto.

Clima lunes 6 de abril

Hacia la tarde, las condiciones mejorarán y el sol ganará terreno sobre el cemento bahiense. La máxima de 17°C se sentirá agradable bajo un cielo que pasará de nublado a parcialmente cubierto. En las zonas rurales cercanas a Cerri, el reporte de la Bolsa de Cereales indicará una estabilización de las condiciones tras las lloviznas matinales, con vientos que rotarán levemente al norte hacia el final del día.

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Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

Para el resto del sudoeste bonaerense, incluyendo Punta Alta y Médanos, no habrá alertas vigentes por vientos fuertes o tormentas severas. En la zona de Médanos, el termómetro registrará valores similares a la cabecera del partido, con una visibilidad que será buena una vez que se disipen las neblinas matinales producto de la alta humedad residual y las lluvias de 3 mm previstas.

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En la villa balnearia de Monte Hermoso, el viento del sector norte mantendrá el mar calmo, aunque la temperatura del agua y el ambiente invitarán más al paseo que al baño. La probabilidad de precipitaciones descenderá drásticamente después del mediodía, asegurando una tarde estable en toda la región de influencia, ideal para las tareas de logística y transporte en las rutas de la zona.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La tendencia para el resto de la semana indicará un paulatino ascenso de las marcas térmicas. El martes el cielo lucirá más despejado y el viento rotará hacia el sector sur, lo que mantendrá las mañanas frías pero con tardes soleadas. Hacia el fin de semana, el ingreso de aire tropical elevará las temperaturas máximas por encima de los 20°C, consolidando un veranito de San Juan anticipado.