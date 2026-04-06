El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantendrá vigente una alerta amarilla por lluvias para este lunes en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El fenómeno de ciclogénesis generará precipitaciones acumuladas de entre 30 y 60 mm, con ráfagas del sudeste que alcanzarán los 70 km/h. La temperatura máxima no superará los 20°C, marcando una jornada de marcado pulso otoñal e inestabilidad constante.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy 6 de abril

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cielo permanecerá cubierto y habrá lluvias de variada intensidad durante toda la jornada. La humedad se ubicará en niveles cercanos al 90%, lo que elevará la sensación de pesadez pese al descenso térmico. Los vientos del sudeste soplarán con intensidad, incrementando su fuerza hacia la tarde-noche, dificultando el tránsito y las actividades al aire libre en el centro urbano.

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Clima lunes 6 de abril

Por su parte, en el Conurbano bonaerense, especialmente en los partidos del sur y el este, las precipitaciones serán más persistentes. Se registrarán ráfagas intensas que podrán complicar la zona ribereña debido al efecto del viento sobre el Río de la Plata. La temperatura mínima se establecerá en 16°C, mientras que la visibilidad resultará reducida por bancos de niebla y el agua acumulada en las calzadas.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El sistema de mal tiempo afectará con mayor severidad al Litoral. Rige una alerta naranja por tormentas fuertes en las provincias de Corrientes, el norte de Entre Ríos y Santa Fe, donde se prevé caída de granizo y ráfagas de hasta 90 km/h. Asimismo, el sudeste de Santiago del Estero y el sudeste de Chaco enfrentarán fenómenos severos con precipitaciones que superarán los 100 mm en sectores puntuales.

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En paralelo, se mantendrá la alerta amarilla por tormentas en Tucumán, Catamarca, Córdoba, y gran parte de Formosa, Salta y Jujuy. En estas regiones, la actividad eléctrica será frecuente y se esperan ráfagas de viento considerables. Hacia el sur, la provincia de La Pampa y el centro de Buenos Aires también experimentarán lluvias, aunque con una tendencia a la mejora hacia el final del día.

Pronóstico extendido

El martes continuará la inestabilidad en las primeras horas, con una rotación de vientos hacia el sector sudoeste que favorecerá el cese de las lluvias hacia la tarde. La temperatura mínima descenderá levemente hasta los 15°C, mientras que la máxima se sostendrá en torno a los 21°C. El viento sur limpiará la nubosidad de forma paulatina, permitiendo que el sol aparezca tímidamente antes del anochecer.

A partir del miércoles y hasta el viernes, se consolidará una masa de aire más seca y estable sobre el centro del país. Los cielos lucirán mayormente despejados o con nubosidad parcial, y no habrá probabilidades de precipitaciones para el resto de la semana hábil. Las temperaturas se mantendrán en un rango agradable, con mañanas frescas de 14°C y tardes otoñales que rozarán los 22°C, devolviendo condiciones óptimas para la rutina diaria.