La inestabilidad marcará el ritmo en la costa durante todo este lunes, por lo que no será un día apto para actividades al aire libre de forma prolongada. El Servicio Meteorológico Nacional prevé la formación de precipitaciones que ganarán intensidad con el correr de las horas en Mar del Plata. La presencia de abundante nubosidad y la humedad elevada dominarán el paisaje urbano en General Pueyrredon.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

En la zona del Puerto y el centro marplatense la temperatura se ubicará en niveles frescos, alcanzando apenas los 17°C por la tarde. El viento soplará con intensidad moderada desde el noreste, rotando luego al este, con ráfagas que superarán los 40 km/h en los sectores más expuestos al frente marítimo. El cielo permanecerá cubierto, limitando la visibilidad en las rutas de acceso y en las zonas de escolleras.

Clima lunes 6 de abril

Hacia el interior del partido, en Sierra de los Padres y Batán, el clima presentará condiciones similares de humedad y nubosidad baja. Las precipitaciones serán persistentes en estos sectores serranos, donde el escurrimiento de agua demandará precaución al transitar. La influencia del viento del este se sentirá con fuerza en las zonas abiertas, incrementando la sensación de frescura durante todo el día.

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Alertas y clima en la Costa Atlántica

Defensa Civil de General Pueyrredon mantendrá el alerta amarilla por lluvias para este lunes y la madrugada del martes. Se esperan valores de precipitación acumulada de entre 30 y 60 milímetros, que podrán ser superados de forma puntual. Esta situación afectará también a localidades vecinas como Mar Chiquita y Miramar, donde la actividad eléctrica y el deterioro de las condiciones marítimas serán protagonistas.

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En Villa Gesell y Pinamar, el panorama será igual de complejo, con vientos que rotarán al sudeste hacia la noche. El SMN recomienda a los ciudadanos retirar objetos que impidan el escurrimiento del agua y evitar circular por calles que presenten anegamientos. La combinación de marea alta y viento del sector este dificultará el drenaje pluvial en las zonas bajas de la Costa Atlántica.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para los próximos días?

Las condiciones de inestabilidad continuarán durante el martes, pero el pronóstico para el fin de semana será mucho más alentador para residentes y turistas. Hacia el viernes y el sábado, el sol ganará terreno y las temperaturas treparán hasta los 21°C. Será un cierre de semana ideal para disfrutar de la playa, con vientos leves y cielo mayormente despejado en toda la región.