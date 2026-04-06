Al mediodía, la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires registró 17°C con un cielo completamente cubierto y una humedad del 78%. La tendencia inmediata indica un desmejoramiento de las condiciones, ya que el ingreso de un frente frío intensificará la velocidad del viento desde el sector este/sudeste, manteniendo el ambiente inestable y fresco durante lo que resta de la jornada.

Clima en Ciudad de Buenos Aires: alerta amarilla por lluvias intensas y ráfagas de viento por ciclogénesis

Cómo seguirá el clima en CABA y el Conurbano este 6 de abril

Durante la tarde, la nubosidad se mantendrá compacta y la probabilidad de precipitaciones alcanzará su punto máximo. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó lluvias de variada intensidad que afectarán tanto a la Capital Federal como a los cordones del Gran Buenos Aires. Se espera que las lluvias acumuladas compliquen el tránsito en el área metropolitana durante la hora pico del retorno.

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Hacia la noche, el termómetro descenderá hasta los 16°C, marcando el cierre de un lunes gris y ventoso. Los vientos soplarán de forma moderada a fuerte, lo que incrementará la sensación de frío. Las chances de lluvia continuarán siendo elevadas, con un 75% de probabilidad, por lo que será indispensable cargar con el paraguas y abrigarse bien antes de salir.

Alertas vigentes y tiempo en el interior del país

El Servicio Meteorológico Nacional emitió Avisos a Corto Plazo (ACP) para el noreste bonaerense y el Litoral por tormentas que descargaron abundante agua en cortos períodos. En el interior, la situación fue crítica en Entre Ríos y Santa Fe, donde rige alerta naranja por tormentas severas, caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h en sectores localizados.

Clima en Mar del Plata: lunes gris con alerta por lluvias intensas y ráfagas del sector este

En el norte del país, provincias como Formosa, Salta y Jujuy también registraron fenómenos de variada intensidad bajo alerta amarilla. Las autoridades recomendaron a los pobladores de las zonas ribereñas mantenerse informados, ya que se estimaron valores de precipitación acumulada de hasta 120 mm en las áreas más castigadas por este sistema de baja presión que atraviesa el territorio nacional.

Pronóstico para mañana: ¿cambian las condiciones?

Para el martes, la inestabilidad persistirá durante las primeras horas del día, aunque la intensidad de las lluvias disminuirá gradualmente. El viento rotará hacia el sector sur, lo que permitirá un leve respiro en la humedad, aunque las temperaturas seguirán siendo otoñales, con una mínima de 15°C y una máxima que apenas rozará los 19°C bajo un cielo mayormente nublado.