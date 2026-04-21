La Ciudad homenajea al Papa Francisco, el porteño más famoso del mundo

A un año de su muerte, la Ciudad homenajea al Papa Francisco, “un porteño común que pasó a ser un líder mundial extraordinario”, en palabras del Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Desde las 20 hs y hasta la madrugada, el Obelisco quedará iluminado con la proyección de una de sus enseñanzas más potentes: “Nadie se salva solo”. A esta hora de la noche (21.30), el icónico monumento porteño brilla en su memoria.

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“En una misa, en el cielo o desde la estación del subte que usaba, Francisco seguirá estando entre nosotros como el hombre que fue en vida: un porteño de bien que llevó la palabra de Dios a todo el mundo”, dijo Jorge Macri.

En la Basílica San José de Flores se celebró desde las 20 una misa presidida por el Arzobispo de la Ciudad, Monseñor Jorge García Cuerva. Bergoglio solía recordar que en esa basílica se confesó y decidió ingresar al seminario para ser cura.

A las 17 hs se presentó el mural de la artista Nora Iniesta en la estación San José de Flores de la Línea A, donde Jorge Bergoglio solía tomar el subte. Es un mosaico veneciano de 1,70 por 2,50 metros que vincula la memoria espiritual del lugar con el tránsito cotidiano de los miles de pasajeros.





En la Plaza Flores se plantó el “Olivo de la Paz” desde las 11, y en la Parroquia Inmaculada Concepción de Belgrano los vecinos pudieron disfrutar de una muestra fotográfica de Diego Zwengler. En el Auditorio San Agustín de la Universidad Católica Argentina (UCA) se realizó, desde las 17, el acto conmemorativo “Francisco para siempre”, con inscripción previa.

Además, tanto mañana como el próximo martes 28 habrá circuitos guiados por los lugares del barrio de Flores vinculados a la vida de Jorge Bergoglio, que comenzarán a las 10 desde la Catedral Metropolitana (con inscripción previa). El lunes 27 se inaugurará una nueva muestra fotográfica en la Basílica San José de Flores, abierta de 10 a 20. Todas las actividades son gratuitas.

Estos homenajes se suman al show multitudinario del sábado a la noche en Plaza de Mayo, donde el DJ y sacerdote portugués Guilherme Peixoto deslumbró a miles de vecinos con música tecno.

Buenos Aires recuerda a Francisco desde sus espacios, su historia y su gente, manteniendo vivo un mensaje que sigue convocando al encuentro, la cercanía y el compromiso con los demás.

HM/DCQ