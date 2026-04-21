La entrevista de Jorge Fontevecchia con el Papa Francisco: "Me gusta distinguir al populismo del popularismo"

Se cumple un año de la muerte del Papa Francisco y, en ese contexto, Perfil decidió rendirle un merecido homenaje con el extenso y revelador reportaje que Jorge Fontevecchia le realizó el 13 de marzo de 2013, en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

“Hace exactamente 10 años, Jorge Mario Bergoglio se convertía en el Papa Francisco y en una de las personas más importantes y respetadas del mundo, no solamente por el lugar que ocupa, sino también por el mensaje que transmite cotidianamente desde la Plaza de San Pedro”, comenzó diciendo el conductor.

Y agregó que “su nombre fue elegido por San Francisco de Asís, es el Papa número 266 de la Iglesia Católica, es el jefe de Estado y octavo soberano de la ciudad del Vaticano, el primer Papa Jesuita, proveniente del hemisferio sur, pontífice originario de América y no europeo desde el sirio Gregorio III que falleció en el año 741 después de Cristo”.

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A continuación, recordó que el Papa Francisco “es conocido por su humildad, por su adhesión a la opción preferencial por los pobres, compromiso de diálogo con personas de diferentes orígenes y credos. Su sencillez quedó en evidencia cuando eligió residir en la casa de Santa Marta, en un lugar de la residencia papal distinta al Palacio Apostólico Vaticano usado por sus antecesores desde 1903”.

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Señalando que, “con ello, propugnó soluciones en temas complejos que incluyen transparencias en las finanzas vaticanas, la coherencia ante la misión evangelizadora y la actividad económica, la simplificación de la burocracia, la eficacia de la comunicación, nulidad matrimonial, la lucha contra la pedofilia y los abusos, la protección de menores y los migrantes”.

Fontevecchia le preguntó al sumo pontífice por la aprobación de la ley del Matrimonio Igualitario. “Cuando en Argentina se discutió el matrimonio de personas del mismo sexo, con nuestro grupo grande de obispos nos propusimos que 'para qué hacer eso cuando podía ser la unión civil, que no es solamente para personas del mismo sexo o de otro, sino que para ayudar'. La unión civil es una cuestión mucho más amplia. Es un contrato social que garantiza de alguna manera los derechos sociales, cierta estabilidad y no es el sacramento del matrimonio o al menos el hecho matrimonial, pero me fue mal en la votación interna de la conferencia episcopal, no le dimos una alternativa a los gobiernos y por eso salió la ley”, afirmó Francisco.

Sobre su postura sobre la homosexualidad, aseguró: “En tres ocasiones hablé de la homosexualidad. Dos de las más importantes fue cuando a un papá y una mamá les dije que nunca echaran de la casa a un hijo homosexual, que lo acepten y elaboren eso en familia. Por otra parte, también hablé de la criminalización y lamentablemente hay 30 países aproximadamente que lleven a cabo esto. de esos 30 casi 10 tienen la pena de muerte. Es muy grave criminalizar la homosexualidad. Todos son hijos de Dios, cada uno lo busca y lo encuentra por el camino que puede. Él solamente aparta a los soberbios, los demás pecadores estamos en la fila”.

En referencia a las denuncias contra La Iglesia Católica por abusos sexuales y pedofilia, Bergoglio detalló que, “según diversas estadísticas de la ONU, Unicef, entre otros, alrededor de un 40% o 42% de los abusos son en la casa y en el barrio, los cuales siguen con la modalidad de tapar. Después pasa en los clubes, las escuelas, etc. y al final la Iglesia Católica que es un 3%”.

Luego el Papa Francisco habló sobre las “colonizaciones ideológicas”. "La ideología de género a mi juicio es la peor porque despotencializa las diferencias y te va llevando a que no las haya cuando la riqueza está en la contraposición de las diferencias que te hacen progresar. La ideología de género es nefasta, ésta simplifica, unifica y quita las divergencias”, afirmó el máximo referente de la Iglesia Católica.

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Con respecto al populismo, afirmó que “el populismo es un líder, movimiento religioso o político que toma una verdad y la lleva hasta las últimas consecuencias políticas o religiosas. Me gusta distinguir al populismo del popularismo. Este último es la cultura de los pueblos con sus riquezas”.

“¿Se podría decir antiperonista?”, le preguntó Fontevecchia, algo que generó una rápida respuesta del entrevistado dijo: “Gorila, en el peor sentido de la palabra”.

A continuación, el Papa Francisco reveló que “como obispo me tocó acompañar a la última hermana de Evita, que venía a confesarse conmigo. Ahí se me licuó ese antiperonismo y pude dialogar bien con gente peronista. Lo importante del peronismo fue la elaboración de la doctrina social de la Iglesia que se alzó el arzobispo de Resistencia, Chaco, Monseñor de Carlo que tenía una gran relación con Juan Domingo Perón”. Y sostuvo que “el peronismo es un movimiento popular que tiene un largo camino y que convocó mucha gente con proyectos de justicia social”.

Sobre su relación con Cristina Kirchner, que lo había cuestionado duramente, antes que fuera elegido Papa, explicó que “el vínculo se reconstruyó de manera formal cuando ella vino aquí. No es mala la relación, es educada”.

En referencia a la posibilidad de que renunciara a su papado, la máxima figura de la Iglesia Católica respondió: “Es una posibilidad la renuncia, aunque no es mi caso porque no siento eso, más aún ahora que Benedicto XVI reabrió el camino y parece lo más normal. Tiene que ver también con la longevidad o cambio de la duración de la vida. De igual forma, uno tiene que saber cuándo ya no le dan las fuerzas”.

HM/DCQ