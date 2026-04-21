Ante el aumento de las amenazas por tiroteos escolares en diferentes puntos del país, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires activó un protocolo para abordar dichos episodios junto a medidas de control y supervisión en las instituciones educativas.

"No vamos a naturalizar que las amenazas de violencia alteren la vida y el ritmo escolar. Generar una situación de miedo o pánico es una conducta que tiene consecuencias. No se trata de una broma pesada, es un delito", sostuvo en conferencia de prensa el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

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El funcionario porteño señaló que actualmente hay tres hechos bajo investigación de la Justicia, dado que derivaron en operativos policiales, por lo que en la Ciudad se definió la activación de un Protocolo del Ministerio de Educación pensado para este tipo de hechos.

Macri explicó que, ante las alertas, se definieron las "líneas de acción con el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público Tutelar, la Policía de la Ciudad y el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes" y desde la cartera de Educación porteña se activó el "Protocolo de Actuación para la protección y el resguardo ante situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes", vigente desde el año pasado.

El jefe de Gobierno porteño indicó que se realizaron las denuncias correspondientes y buscó llevarle tranquilidad a las familias y a la comunidad educativa frente a la oleada de amenazas de tiroteos escolares tanto en escuelas porteñas como del resto del país.

El protocolo activado por la Ciudad establece cómo se debe actuar frente a una amenaza y tiene como objetivo principal resguardar la integridad física y psicosocial de la comunidad educativa, garantizar el cumplimiento de la ley y promover intervenciones institucionales basadas en criterios de protección y cuidado colectivo.

"En tres hechos concretos las amenazas derivaron en operativos policiales, incluso uno fuera de la Ciudad. En todos los casos la Justicia sigue investigando los hechos y la responsabilidad de los alumnos y los padres. Nosotros intensificamos las medidas de supervisión en todas las escuelas y reforzamos el cuidado de la convivencia", sostuvo.

En sus declaraciones, el jefe de Gobierno porteño añadió: "Muchas de estas situaciones nacen en las redes sociales como un espacio de reproducción y difusión. Tendencias virales que convierten la violencia en contenido. Hay algo que es irremplazable: la conversación en casa".

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Profundizando en la importancia del diálogo en las familias, amplió: "Necesitamos volver a hablar, a preguntar, a escuchar y a involucrarnos en lo que a los chicos les está pasando. Tenemos que comprender también que el límite y el orden no es algo que nos quite libertad, al contrario, nos la devuelve".

Macri señaló que la generación actual "está expuesta a estímulos, pantallas, presión por mostrarse y a la lógica de la validación inmediata de las redes" y advirtió que "todo eso genera inseguridad personal, ansiedad, angustia y una desconexión". "El cuidado de la salud mental y socioemocional es parte de nuestra agenda educativa, y contamos con protocolos específicos", remarcó.

"La respuesta tiene que ser, al mismo tiempo, seguridad y formación. Protocolo y acompañamiento. Consecuencia y reparación. Seguridad, porque cada amenaza es un delito y se investiga. Formación, porque detrás de cada chico que escribe 'mañana tiroteo' hay alguien que no dimensiona lo que hizo. Reparación, porque las sanciones tienen que tener sentido educativo", agregó la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel.

El fiscal general de la Ciudad, Martín López Zavaleta, también estuvo presente en la conferencia de prensa y detalló: "Se ha implementado un esquema de coordinación inmediata con el Cuerpo de Investigaciones Judiciales, el área de acceso a la Justicia y de Política Criminal junto con las fiscalías intervinientes".

"La identificación y eventual responsabilización de los autores de estos hechos permite avanzar en cada caso concreto y cumple una función preventiva porque desalienta la reiteración de estas conductas", explicó.

Para cerrar, el jefe de Gobierno porteño expresó: "A toda la comunidad educativa, sepan que estamos para acompañarlos. Sabemos que hay angustia en las familias y queremos llevar tranquilidad. Los tres poderes del Estado tenemos el compromiso de cuidar y defender lo más valioso que tiene esta Ciudad: la vida, la seguridad, la integridad y la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes".

AS./fl