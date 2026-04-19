Tiroteos escolares: detenciones e imputaciones a menores en Mendoza, Salta y Córdoba

Luego de una semana marcada casi a fuego por la creciente ola de amenazas de “tiroteos escolares” registradas en diferentes establecimientos educativos del país, las autoridades policiales comenzaron a dar respuesta a la situación.

Por ejemplo, en la provincia de Mendoza se imputó a un adolescente de 16 años por intimidación pública y amenazas tras difundir contenido violento. El joven habría viralizado una fotografía de una réplica de arma de fuego acompañada de mensajes amenazantes. El caso generó una fuerte preocupación en la comunidad educativa local.

En el mismo operativo, un joven de 17 años fue procesado por ingresar una réplica de arma a su institución. Lo llamativo del caso es que su propia madre resultó acusada por instigación al delito. Según los investigadores, la mujer le habría recomendado activamente llevar el elemento al colegio.

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En este caso, el fiscal Gustavo Farmache, de la Fiscalía Penal Juvenil, tomó declaraciones informativas a otros tres adolescentes implicados. Al tener menos de 16 años, estos menores resultan no imputables bajo la legislación penal vigente. Sin embargo, todos permanecen sujetos a una investigación por participar en pintadas amenazantes.

Otro niño de apenas 15 años también fue demorado este viernes por portar una réplica de arma de fuego. Debido a que la nueva ley de baja de imputabilidad aún no rige, el menor no pudo ser procesado penalmente. La Unidad Fiscal de Delitos No Especializados confirmó que en los últimos días se recibieron más de cincuenta denuncias por hechos similares.

En Salta y Córdoba. Tres alumnos de 17, 18 y 19 años fueron detenidos acusados de escribir grafitis con mensajes intimidatorios en el baño de varones del Colegio Walter Adet, en la provincia de Salta, mientras que ocho adolescentes resultaron imputados por amenazas en establecimientos escolares en Córdoba.

En la provincia del norte, el fiscal penal 3 del Distrito Centro, Horacio Córdoba Mazuranic, investigó el primer hecho y constató que se hallaron pintadas en esa escuela, donde se señaló que habría un tiroteo mañana.

Personal del colegio observó que los tres estudiantes ingresaron al sector en el que se halló la inscripción y expresaron que se trataba de un “reto”, conforme a la información del Ministerio Público Fiscal (MPF) local.

El Juzgado de Garantías ordenó los arrestos de los implicados y la audiencia de imputación se realizó ayer.

La Fiscalía Penal Juvenil del Turno 4° de Córdoba, en tanto, formuló cargos contra ocho alumnos por el delito de “amenaza agravada por anonimato” en un caso que investiga más de cien hechos en la capital provincial. Asimismo, se tramitaron diligencias en La Falda, Cosquín, Capilla del Monte, Cruz del Eje y Jesús María.