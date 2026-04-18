QUINIELA de hoy sábado 18 de abril: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela LA PREVIA Ciudad del 18 de abril

• A la cabeza: 7430 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7430 6898 6615 7991 1112 6132 9362 2617 6580 4609 6640 4115 6199 9566 9306 1252 8161 8145 8813 3553

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Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 18 de abril

• A la cabeza: 5325 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 5325

2. 2159

3. 5334

4. 7654

5. 7529

6. 4893

7. 8976

8. 8154

9. 4433

10. 6820

11. 9369

12. 1577

13. 6286

14. 5268

15. 3657

16. 3388

17. 1264

18. 5522

19. 7245

20. 9408

Resultados Quiniela LA PRIMERA Ciudad del 18 de abril

• A la cabeza: 2119. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

2119 6647 4468 0466 6984 1955 8894 2515 2555 9647 5904 8373 1037 4915 8673 8638 4682 1470 0763 6348

Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 18 de abril

• A la cabeza: 9539 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 9539

2. 6364

3. 7636

4. 0207

5. 0359

6. 7796

7. 3358

8. 9189

9. 0492

10. 4505

11. 6002

12. 9400

13. 0277

14. 1644

15. 1923

16. 2058

17. 8323

18. 6507

19. 2149

20. 0074

Resultados Quiniela MATUTINA Ciudad del 18 de abril

• A la cabeza: 2723 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

2723 7887 4508 7965 7901 2284 7795 9834 9607 1224 2891 1004 5979 5245 3941 9139 9524 0146 2628 2587

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 18 de abril

• A la cabeza: 8462 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 8462

2. 9066

3. 6223

4. 0313

5. 6381

6. 6250

7. 7200

8. 3063

9. 5680

10. 1595

11. 0038

12. 0420

13. 4291

14. 2629

15. 7174

16. 4390

17. 7152

18. 7971

19. 4743

20. 7230

Resultados Quiniela VESPERTINA Ciudad del 18 de abril

• A la cabeza: 7840 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7840 4624 3173 7571 7417 1037 3036 2398 6104 0395 5324 7166 5043 8986 3064 3233 7088 7831 1735 9537

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 18 de abril

• A la cabeza: 7683 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 7683

2. 1669

3. 9070

4. 3949

5. 7897

6. 3889

7. 0835

8. 0518

9. 1667

10. 6848

11. 8004

12. 3243

13. 9522

14. 0815

15. 8293

16. 3906

17. 1368

18. 0233

19. 7216

20. 0194

Resultados Quiniela NOCTURNA Ciudad del 18 de abril

• A la cabeza: 8231 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8231 0588 6347 0014 7134 1225 2455 0181 9567 6541 1564 3932 9404 4228 6714 5837 4190 6084 8675 0038

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 18 de abril

• A la cabeza: 3053 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 3053

2. 0118

3. 5847

4. 9665

5. 8921

6. 2766

7. 3337

8. 6640

9. 1590

10. 5955

11. 0531

12. 1313

13. 0966

14. 8771

15. 8318

16. 2473

17. 4561

18. 0703

19. 3309

20. 5209

Resultados de la Quiniela del 18 de abril por provincia

Resultados Córdoba: Nocturna: 7647.

Resultados Santa Fe: Nocturna: 4552.

Resultados Entre Ríos: Nocturna: 9157.

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

- La Previa: 10:15 hs.

- La Primera: 12:00 hs.

- La Matutina: 15:00 hs.

-. La Vespertina: 18:00 hs.

- La Nocturna: 21:00 hs.