domingo 19 de abril de 2026
SOCIEDAD
JUEGO BANCADO

QUINIELA de hoy sábado 18 de abril: todos los resultados de la Nacional y Provincia

Conoce los números ganadores de la quiniela hoy, sábado 18 de abril. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela LA PREVIA Ciudad del 18 de abril

A la cabeza: 7430 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7430
  2. 6898
  3. 6615
  4. 7991
  5. 1112
  6. 6132
  7. 9362
  8. 2617
  9. 6580
  10. 4609
  11. 6640
  12. 4115
  13. 6199
  14. 9566
  15. 9306
  16. 1252
  17. 8161
  18. 8145
  19. 8813
  20. 3553

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Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 18 de abril

A la cabeza: 5325 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 5325

2. 2159

3. 5334

4. 7654

5. 7529

6. 4893

7. 8976

8. 8154

9. 4433

10. 6820

11. 9369

12. 1577

13. 6286

14. 5268

15. 3657

16. 3388

17. 1264

18. 5522

19. 7245

20. 9408

Resultados Quiniela LA PRIMERA Ciudad del 18 de abril

A la cabeza: 2119. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 2119
  2. 6647
  3. 4468
  4. 0466
  5. 6984
  6. 1955
  7. 8894
  8. 2515
  9. 2555
  10. 9647
  11. 5904
  12. 8373
  13. 1037
  14. 4915
  15. 8673
  16. 8638
  17. 4682
  18. 1470
  19. 0763
  20. 6348

Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 18 de abril

A la cabeza: 9539 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 9539

2. 6364

3. 7636

4. 0207

5. 0359

6. 7796

7. 3358

8. 9189

9. 0492

10. 4505

11. 6002

12. 9400

13. 0277

14. 1644

15. 1923

16. 2058

17. 8323

18. 6507

19. 2149

20. 0074

Resultados Quiniela MATUTINA Ciudad del 18 de abril

A la cabeza: 2723 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 2723
  2. 7887
  3. 4508
  4. 7965
  5. 7901
  6. 2284
  7. 7795
  8. 9834
  9. 9607
  10. 1224
  11. 2891
  12. 1004
  13. 5979
  14. 5245
  15. 3941
  16. 9139
  17. 9524
  18. 0146
  19. 2628
  20. 2587

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 18 de abril

A la cabeza: 8462 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 8462

2. 9066

3. 6223

4. 0313

5. 6381

6. 6250

7. 7200

8. 3063

9. 5680

10. 1595

11. 0038

12. 0420

13. 4291

14. 2629

15. 7174

16. 4390

17. 7152

18. 7971

19. 4743

20. 7230

Resultados Quiniela VESPERTINA Ciudad del 18 de abril

A la cabeza: 7840 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7840
  2. 4624
  3. 3173
  4. 7571
  5. 7417
  6. 1037
  7. 3036
  8. 2398
  9. 6104
  10. 0395
  11. 5324
  12. 7166
  13. 5043
  14. 8986
  15. 3064
  16. 3233
  17. 7088
  18. 7831
  19. 1735
  20. 9537

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 18 de abril

A la cabeza: 7683 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 7683

2. 1669

3. 9070

4. 3949

5. 7897

6. 3889

7. 0835

8. 0518

9. 1667

10. 6848

11. 8004

12. 3243

13. 9522

14. 0815

15. 8293

16. 3906

17. 1368

18. 0233

19. 7216

20. 0194

Resultados Quiniela NOCTURNA Ciudad del 18 de abril

• A la cabeza: 8231 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8231
  2. 0588
  3. 6347
  4. 0014
  5. 7134
  6. 1225
  7. 2455
  8. 0181
  9. 9567
  10. 6541
  11. 1564
  12. 3932
  13. 9404
  14. 4228
  15. 6714
  16. 5837
  17. 4190
  18. 6084
  19. 8675
  20. 0038

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 18 de abril

A la cabeza: 3053 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 3053

2. 0118

3. 5847

4. 9665

5. 8921

6. 2766

7. 3337

8. 6640

9. 1590

10. 5955

11. 0531

12. 1313

13. 0966

14. 8771

15. 8318

16. 2473

17. 4561

18. 0703

19. 3309

20. 5209

Resultados de la Quiniela del 18 de abril por provincia

Resultados Córdoba: Nocturna: 7647.

Resultados Santa Fe: Nocturna: 4552.

Resultados Entre Ríos: Nocturna: 9157.

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

- La Previa: 10:15 hs.

- La Primera: 12:00 hs.

- La Matutina: 15:00 hs.

-. La Vespertina: 18:00 hs.

- La Nocturna: 21:00 hs.

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