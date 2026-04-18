QUINIELA de hoy sábado 18 de abril: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela LA PREVIA Ciudad del 18 de abril
• A la cabeza: 7430 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 7430
- 6898
- 6615
- 7991
- 1112
- 6132
- 9362
- 2617
- 6580
- 4609
- 6640
- 4115
- 6199
- 9566
- 9306
- 1252
- 8161
- 8145
- 8813
- 3553
Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 18 de abril
• A la cabeza: 5325 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 5325
2. 2159
3. 5334
4. 7654
5. 7529
6. 4893
7. 8976
8. 8154
9. 4433
10. 6820
11. 9369
12. 1577
13. 6286
14. 5268
15. 3657
16. 3388
17. 1264
18. 5522
19. 7245
20. 9408
Resultados Quiniela LA PRIMERA Ciudad del 18 de abril
• A la cabeza: 2119. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 2119
- 6647
- 4468
- 0466
- 6984
- 1955
- 8894
- 2515
- 2555
- 9647
- 5904
- 8373
- 1037
- 4915
- 8673
- 8638
- 4682
- 1470
- 0763
- 6348
Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 18 de abril
• A la cabeza: 9539 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 9539
2. 6364
3. 7636
4. 0207
5. 0359
6. 7796
7. 3358
8. 9189
9. 0492
10. 4505
11. 6002
12. 9400
13. 0277
14. 1644
15. 1923
16. 2058
17. 8323
18. 6507
19. 2149
20. 0074
Resultados Quiniela MATUTINA Ciudad del 18 de abril
• A la cabeza: 2723 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 2723
- 7887
- 4508
- 7965
- 7901
- 2284
- 7795
- 9834
- 9607
- 1224
- 2891
- 1004
- 5979
- 5245
- 3941
- 9139
- 9524
- 0146
- 2628
- 2587
Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 18 de abril
• A la cabeza: 8462 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 8462
2. 9066
3. 6223
4. 0313
5. 6381
6. 6250
7. 7200
8. 3063
9. 5680
10. 1595
11. 0038
12. 0420
13. 4291
14. 2629
15. 7174
16. 4390
17. 7152
18. 7971
19. 4743
20. 7230
Resultados Quiniela VESPERTINA Ciudad del 18 de abril
• A la cabeza: 7840 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 7840
- 4624
- 3173
- 7571
- 7417
- 1037
- 3036
- 2398
- 6104
- 0395
- 5324
- 7166
- 5043
- 8986
- 3064
- 3233
- 7088
- 7831
- 1735
- 9537
Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 18 de abril
• A la cabeza: 7683 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 7683
2. 1669
3. 9070
4. 3949
5. 7897
6. 3889
7. 0835
8. 0518
9. 1667
10. 6848
11. 8004
12. 3243
13. 9522
14. 0815
15. 8293
16. 3906
17. 1368
18. 0233
19. 7216
20. 0194
Resultados Quiniela NOCTURNA Ciudad del 18 de abril
• A la cabeza: 8231 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 8231
- 0588
- 6347
- 0014
- 7134
- 1225
- 2455
- 0181
- 9567
- 6541
- 1564
- 3932
- 9404
- 4228
- 6714
- 5837
- 4190
- 6084
- 8675
- 0038
Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 18 de abril
• A la cabeza: 3053 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 3053
2. 0118
3. 5847
4. 9665
5. 8921
6. 2766
7. 3337
8. 6640
9. 1590
10. 5955
11. 0531
12. 1313
13. 0966
14. 8771
15. 8318
16. 2473
17. 4561
18. 0703
19. 3309
20. 5209
Resultados de la Quiniela del 18 de abril por provincia
Resultados Córdoba: Nocturna: 7647.
Resultados Santa Fe: Nocturna: 4552.
Resultados Entre Ríos: Nocturna: 9157.
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:
- La Previa: 10:15 hs.
- La Primera: 12:00 hs.
- La Matutina: 15:00 hs.
-. La Vespertina: 18:00 hs.
- La Nocturna: 21:00 hs.