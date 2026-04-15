jueves 16 de abril de 2026
SOCIEDAD
Juego Bancado

Quiniela de hoy miércoles 15 de abril: todos los resultados de la Nacional y Provincia

Conoce los números ganadores de la quiniela hoy, Miércoles 15 de abril. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela LA PREVIA Nacional del 15 de abril

A la cabeza: 2082 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 2082

    Esto no les gusta a los autoritarios
    El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
    Hoy más que nunca Suscribite

  2. 1400

  3. 8626

  4. 9003

  5. 0285

  6. 1946

  7. 0038

  8. 3699

  9. 0764

  10. 7342

  11. 2715

  12. 6962

  13. 4118

  14. 9481

  15. 1198

  16. 2977

  17. 3588

  18. 3855

  19. 1416

  20. 7006

Resultados Quiniela LA PREVIA PROVINCIA del 15 de abril

A la cabeza: 8675 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8675

  2. 2657

  3. 8815

  4. 5376

  5. 9483

  6. 4105

  7. 8816

  8. 9562

  9. 1324

  10. 1679

  11. 7815

  12. 4683

  13. 8387

  14. 7090

  15. 3672

  16. 9211

  17. 4880

  18. 0677

  19. 0802

  20. 1162

Resultados Quiniela LA PRIMERA Nacional del 15 de abril

A la cabeza: 7708 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7708

  2. 6577

  3. 2486

  4. 9439

  5. 9925

  6. 9789

  7. 0419

  8. 3423

  9. 1136

  10. 1730

  11. 2886

  12. 6059

  13. 9631

  14. 2337

  15. 8718

  16. 3704

  17. 1826

  18. 6428

  19. 3174

  20. 6927

Resultados Quiniela LA PRIMERA PROVINCIA del 15 de abril

A la cabeza: 6709 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6709

  2. 5836

  3. 6277

  4. 1661

  5. 7544

  6. 6697

  7. 8702

  8. 2836

  9. 0368

  10. 4124

  11. 8056

  12. 3515

  13. 0626

  14. 1957

  15. 2381

  16. 3165

  17. 8863

  18. 7943

  19. 8555

  20. 6378

Resultados Quiniela MATUTINA Nacional del 15 de abril

A la cabeza: 3185 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3185

  2. 4848

  3. 3714

  4. 4842

  5. 8474

  6. 5702

  7. 1536

  8. 9304

  9. 4676

  10. 4192

  11. 4272

  12. 9857

  13. 6512

  14. 9283

  15. 5313

  16. 9170

  17. 8432

  18. 8395

  19. 5440

  20. 7349

Resultados Quiniela MATUTINA PROVINCIA del 15 de abril

A la cabeza: 6934 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6934

  2. 2719

  3. 4414

  4. 1986

  5. 3230

  6. 6577

  7. 6563

  8. 1809

  9. 2800

  10. 7592

  11. 3474

  12. 9771

  13. 2417

  14. 7708

  15. 3672

  16. 0540

  17. 6614

  18. 3527

  19. 2480

  20. 6917

Resultados Quiniela VESPERTINA Nacional del 15 de abril

A la cabeza: 2413 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 2413

  2. 8347

  3. 2592

  4. 1039

  5. 0009

  6. 7489

  7. 4404

  8. 2884

  9. 0721

  10. 3698

  11. 1902

  12. 7984

  13. 6052

  14. 3088

  15. 7845

  16. 6310

  17. 8443

  18. 8684

  19. 9825

  20. 6423

Resultados Quiniela VESPERTINA PROVINCIA del 15 de abril

A la cabeza: 1577 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 1577

  2. 8919

  3. 4796

  4. 2744

  5. 5385

  6. 1656

  7. 4860

  8. 5092

  9. 8928

  10. 0558

  11. 8763

  12. 2396

  13. 5815

  14. 7192

  15. 9775

  16. 1044

  17. 2588

  18. 5313

  19. 8497

  20. 0826

Resultados Quiniela NOCTURNA Nacional del 15 de abril

A la cabeza: 6436 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6436

  2. 8210

  3. 7200

  4. 5865

  5. 5349

  6. 9508

  7. 1386

  8. 8220

  9. 0210

  10. 3792

  11. 8056

  12. 3515

  13. 0626

  14. 1957

  15. 2381

  16. 3165

  17. 8863

  18. 7943

  19. 8555

  20. 6378

Resultados Quiniela NOCTURNA PROVINCIA del 15 de abril

A la cabeza: 3348 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3348

  2. 7903

  3. 9141

  4. 1582

  5. 5462

  6. 5720

  7. 9870

  8. 1739

  9. 0341

  10. 8652

  11. 4272

  12. 9857

  13. 6512

  14. 9283

  15. 5313

  16. 9170

  17. 8432

  18. 8395

  19. 5440

  20. 7349

Resultados de la Quiniela del 15 de abril por provincia

Resultados Córdoba La Previa: 3836 La Primera: 0212 Matutina: 4197 Vespertina: 2950 Nocturna: 7045

Resultados Santa Fe La Previa: 9128 La Primera: 8779 Matutina: 4877 Vespertina: 3083 Nocturna: 1601

Resultados Entre Ríos La Previa: 5634 La Primera: 0812 Matutina: 4106 Vespertina: 8321 Nocturna: 2274

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.

También te puede interesar
En esta Nota