Quiniela de hoy miércoles 15 de abril: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela LA PREVIA Nacional del 15 de abril
• A la cabeza: 2082 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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1400
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8626
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9003
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0285
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1946
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0038
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3699
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0764
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7342
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2715
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6962
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4118
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9481
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1198
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2977
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3588
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3855
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1416
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7006
Resultados Quiniela LA PREVIA PROVINCIA del 15 de abril
• A la cabeza: 8675 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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8675
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2657
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8815
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5376
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9483
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4105
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8816
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9562
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1324
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1679
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7815
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4683
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8387
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7090
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3672
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9211
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4880
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0677
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0802
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1162
Resultados Quiniela LA PRIMERA Nacional del 15 de abril
• A la cabeza: 7708 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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7708
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6577
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2486
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9439
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9925
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9789
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0419
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3423
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1136
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1730
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2886
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6059
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9631
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2337
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8718
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3704
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1826
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6428
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3174
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6927
Resultados Quiniela LA PRIMERA PROVINCIA del 15 de abril
• A la cabeza: 6709 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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6709
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5836
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6277
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1661
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7544
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6697
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8702
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2836
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0368
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4124
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8056
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3515
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0626
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1957
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2381
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3165
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8863
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7943
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8555
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6378
Resultados Quiniela MATUTINA Nacional del 15 de abril
• A la cabeza: 3185 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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3185
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4848
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3714
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4842
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8474
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5702
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1536
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9304
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4676
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4192
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4272
-
9857
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6512
-
9283
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5313
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9170
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8432
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8395
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5440
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7349
Resultados Quiniela MATUTINA PROVINCIA del 15 de abril
• A la cabeza: 6934 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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6934
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2719
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4414
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1986
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3230
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6577
-
6563
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1809
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2800
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7592
-
3474
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9771
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2417
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7708
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3672
-
0540
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6614
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3527
-
2480
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6917
Resultados Quiniela VESPERTINA Nacional del 15 de abril
• A la cabeza: 2413 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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2413
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8347
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2592
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1039
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0009
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7489
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4404
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2884
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0721
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3698
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1902
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7984
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6052
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3088
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7845
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6310
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8443
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8684
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9825
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6423
Resultados Quiniela VESPERTINA PROVINCIA del 15 de abril
• A la cabeza: 1577 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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1577
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8919
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4796
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2744
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5385
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1656
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4860
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5092
-
8928
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0558
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8763
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2396
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5815
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7192
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9775
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1044
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2588
-
5313
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8497
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0826
Resultados Quiniela NOCTURNA Nacional del 15 de abril
• A la cabeza: 6436 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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6436
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8210
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7200
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5865
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5349
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9508
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1386
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8220
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0210
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3792
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8056
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3515
-
0626
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1957
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2381
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3165
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8863
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7943
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8555
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6378
Resultados Quiniela NOCTURNA PROVINCIA del 15 de abril
• A la cabeza: 3348 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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3348
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7903
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9141
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1582
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5462
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5720
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9870
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1739
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0341
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8652
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4272
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9857
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6512
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9283
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5313
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9170
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8432
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8395
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5440
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7349
Resultados de la Quiniela del 15 de abril por provincia
Resultados Córdoba La Previa: 3836 La Primera: 0212 Matutina: 4197 Vespertina: 2950 Nocturna: 7045
Resultados Santa Fe La Previa: 9128 La Primera: 8779 Matutina: 4877 Vespertina: 3083 Nocturna: 1601
Resultados Entre Ríos La Previa: 5634 La Primera: 0812 Matutina: 4106 Vespertina: 8321 Nocturna: 2274
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.