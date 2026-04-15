Quiniela de hoy miércoles 15 de abril: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela LA PREVIA Nacional del 15 de abril

• A la cabeza: 2082 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

2082 Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite 1400 8626 9003 0285 1946 0038 3699 0764 7342 2715 6962 4118 9481 1198 2977 3588 3855 1416 7006

Resultados Quiniela LA PREVIA PROVINCIA del 15 de abril

• A la cabeza: 8675 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8675 2657 8815 5376 9483 4105 8816 9562 1324 1679 7815 4683 8387 7090 3672 9211 4880 0677 0802 1162

Resultados Quiniela LA PRIMERA Nacional del 15 de abril

• A la cabeza: 7708 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7708 6577 2486 9439 9925 9789 0419 3423 1136 1730 2886 6059 9631 2337 8718 3704 1826 6428 3174 6927

Resultados Quiniela LA PRIMERA PROVINCIA del 15 de abril

• A la cabeza: 6709 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6709 5836 6277 1661 7544 6697 8702 2836 0368 4124 8056 3515 0626 1957 2381 3165 8863 7943 8555 6378

Resultados Quiniela MATUTINA Nacional del 15 de abril

• A la cabeza: 3185 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3185 4848 3714 4842 8474 5702 1536 9304 4676 4192 4272 9857 6512 9283 5313 9170 8432 8395 5440 7349

Resultados Quiniela MATUTINA PROVINCIA del 15 de abril

• A la cabeza: 6934 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6934 2719 4414 1986 3230 6577 6563 1809 2800 7592 3474 9771 2417 7708 3672 0540 6614 3527 2480 6917

Resultados Quiniela VESPERTINA Nacional del 15 de abril

• A la cabeza: 2413 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

2413 8347 2592 1039 0009 7489 4404 2884 0721 3698 1902 7984 6052 3088 7845 6310 8443 8684 9825 6423

Resultados Quiniela VESPERTINA PROVINCIA del 15 de abril

• A la cabeza: 1577 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1577 8919 4796 2744 5385 1656 4860 5092 8928 0558 8763 2396 5815 7192 9775 1044 2588 5313 8497 0826

Resultados Quiniela NOCTURNA Nacional del 15 de abril

• A la cabeza: 6436 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6436 8210 7200 5865 5349 9508 1386 8220 0210 3792 8056 3515 0626 1957 2381 3165 8863 7943 8555 6378

Resultados Quiniela NOCTURNA PROVINCIA del 15 de abril

• A la cabeza: 3348 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3348 7903 9141 1582 5462 5720 9870 1739 0341 8652 4272 9857 6512 9283 5313 9170 8432 8395 5440 7349

Resultados de la Quiniela del 15 de abril por provincia

Resultados Córdoba La Previa: 3836 La Primera: 0212 Matutina: 4197 Vespertina: 2950 Nocturna: 7045

Resultados Santa Fe La Previa: 9128 La Primera: 8779 Matutina: 4877 Vespertina: 3083 Nocturna: 1601

Resultados Entre Ríos La Previa: 5634 La Primera: 0812 Matutina: 4106 Vespertina: 8321 Nocturna: 2274

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.