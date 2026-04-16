Quiniela de hoy jueves 16 de abril: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela La Previa CIUDAD del 16 de abril
• A la cabeza: 3459 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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4052
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6917
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9828
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5980
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4445
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3140
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8356
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5787
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0987
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1315
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0737
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5394
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2508
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5527
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2354
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3230
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8873
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5918
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5469
Resultados Quiniela La Previa PROVINCIA del 16 de abril
• A la cabeza: 6293 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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6293
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4426
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4357
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1253
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8048
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1294
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6856
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3941
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9186
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2155
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9356
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8412
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0863
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6777
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7231
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6865
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6914
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8658
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7444
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5767
Resultados Quiniela La Primera CIUDAD del 16 de abril
• A la cabeza: 9067 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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9067
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1945
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2030
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8703
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7456
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2230
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5757
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8356
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5787
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0987
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1315
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0737
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5394
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2508
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5527
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2354
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3230
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8873
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5918
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5469
Resultados Quiniela La Primera PROVINCIA del 16 de abril
• A la cabeza: 1823 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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1823
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6412
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0600
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6075
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1851
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0367
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2664
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9288
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3292
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7177
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8325
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0402
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8894
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2528
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1907
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9029
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6129
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4324
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9606
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5472
Resultados Quiniela Matutina CIUDAD del 16 de abril
• A la cabeza: 3311 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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3311
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0382
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1697
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9076
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4054
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6530
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8240
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4548
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4248
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8829
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3391
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2829
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3316
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6513
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7150
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9987
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4851
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2309
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2418
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1714
Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 16 de abril
• A la cabeza: 1656 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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1656
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5367
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9873
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9023
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8477
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1465
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2642
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5490
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8819
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1572
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5031
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0739
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2657
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0461
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7681
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5665
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2942
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0941
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6783
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0691
Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD del 16 de abril
• A la cabeza: 7043 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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7043
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1866
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7763
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8316
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8141
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8857
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5912
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6621
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1922
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6849
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8211
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0552
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0158
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9382
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8861
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9374
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1671
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3089
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5238
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6746
Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 16 de abril
• A la cabeza: 4093 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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4093
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5715
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1767
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8234
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3572
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6044
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5944
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7163
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7729
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6452
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4369
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0777
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7096
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8647
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3411
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0261
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5883
Resultados de la Quiniela del 16 de abril por provincia
Resultados Córdoba La Previa: 7477 La Primera: 4820 Matutina: 3359 Vespertina: 2756 Nocturna: (Sorteo en curso)
Resultados Santa Fe La Previa: 2479 La Primera: 9029 Matutina: 3967 Vespertina: 5912 Nocturna: (Sorteo en curso)
Resultados Entre Ríos La Previa: 1527 La Primera: 5687 Matutina: 1088 Vespertina: 7110 Nocturna: (Sorteo en curso)
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.