viernes 17 de abril de 2026
SOCIEDAD
Juego Bancado

Quiniela de hoy jueves 16 de abril: todos los resultados de la Nacional y Provincia

Conoce los números ganadores de la quiniela hoy, jueves 16 de abril. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela La Previa CIUDAD del 16 de abril

• A la cabeza: 3459 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3459

    Esto no les gusta a los autoritarios
    El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
    Hoy más que nunca Suscribite

  2. 4052

  3. 6917

  4. 9828

  5. 5980

  6. 4445

  7. 3140

  8. 8356

  9. 5787

  10. 0987

  11. 1315

  12. 0737

  13. 5394

  14. 2508

  15. 5527

  16. 2354

  17. 3230

  18. 8873

  19. 5918

  20. 5469

Resultados Quiniela La Previa PROVINCIA del 16 de abril

• A la cabeza: 6293 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6293

  2. 4426

  3. 4357

  4. 1253

  5. 8048

  6. 1294

  7. 6856

  8. 3941

  9. 9186

  10. 2155

  11. 9356

  12. 8412

  13. 0863

  14. 6777

  15. 7231

  16. 6865

  17. 6914

  18. 8658

  19. 7444

  20. 5767

Resultados Quiniela La Primera CIUDAD del 16 de abril

• A la cabeza: 9067 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9067

  2. 1945

  3. 2030

  4. 8703

  5. 7456

  6. 2230

  7. 5757

  8. 8356

  9. 5787

  10. 0987

  11. 1315

  12. 0737

  13. 5394

  14. 2508

  15. 5527

  16. 2354

  17. 3230

  18. 8873

  19. 5918

  20. 5469

Resultados Quiniela La Primera PROVINCIA del 16 de abril

• A la cabeza: 1823 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 1823

  2. 6412

  3. 0600

  4. 6075

  5. 1851

  6. 0367

  7. 2664

  8. 9288

  9. 3292

  10. 7177

  11. 8325

  12. 0402

  13. 8894

  14. 2528

  15. 1907

  16. 9029

  17. 6129

  18. 4324

  19. 9606

  20. 5472

Resultados Quiniela Matutina CIUDAD del 16 de abril

• A la cabeza: 3311 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3311

  2. 0382

  3. 1697

  4. 9076

  5. 4054

  6. 6530

  7. 8240

  8. 4548

  9. 4248

  10. 8829

  11. 3391

  12. 2829

  13. 3316

  14. 6513

  15. 7150

  16. 9987

  17. 4851

  18. 2309

  19. 2418

  20. 1714

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 16 de abril

• A la cabeza: 1656 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 1656

  2. 5367

  3. 9873

  4. 9023

  5. 8477

  6. 1465

  7. 2642

  8. 5490

  9. 8819

  10. 1572

  11. 5031

  12. 0739

  13. 2657

  14. 0461

  15. 7681

  16. 5665

  17. 2942

  18. 0941

  19. 6783

  20. 0691

Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD del 16 de abril

• A la cabeza: 7043 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7043

  2. 1866

  3. 7763

  4. 8316

  5. 8141

  6. 8857

  7. 5912

  8. 6621

  9. 1922

  10. 6849

  11. 8211

  12. 0552

  13. 0158

  14. 9382

  15. 8861

  16. 9374

  17. 1671

  18. 3089

  19. 5238

  20. 6746

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 16 de abril

• A la cabeza: 4093 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4093

  2. 5715

  3. 1767

  4. 8234

  5. 3572

  6. 6044

  7. 5944

  8. 7163

  9. 7729

  10. 6452

  11. 4369

  12. 0777

  13. 7096

  14. 8647

  15. 3411

  16. 0261

  17. 4092

  18. 1326

  19. 6657

  20. 5883

Resultados de la Quiniela del 16 de abril por provincia

Resultados Córdoba La Previa: 7477 La Primera: 4820 Matutina: 3359 Vespertina: 2756 Nocturna: (Sorteo en curso)

Resultados Santa Fe La Previa: 2479 La Primera: 9029 Matutina: 3967 Vespertina: 5912 Nocturna: (Sorteo en curso)

Resultados Entre Ríos La Previa: 1527 La Primera: 5687 Matutina: 1088 Vespertina: 7110 Nocturna: (Sorteo en curso)

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.

También te puede interesar
En esta Nota