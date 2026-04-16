Quiniela de hoy jueves 16 de abril: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela La Previa CIUDAD del 16 de abril

• A la cabeza: 3459 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3459 Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite 4052 6917 9828 5980 4445 3140 8356 5787 0987 1315 0737 5394 2508 5527 2354 3230 8873 5918 5469

Resultados Quiniela La Previa PROVINCIA del 16 de abril

• A la cabeza: 6293 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6293 4426 4357 1253 8048 1294 6856 3941 9186 2155 9356 8412 0863 6777 7231 6865 6914 8658 7444 5767

Resultados Quiniela La Primera CIUDAD del 16 de abril

• A la cabeza: 9067 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

9067 1945 2030 8703 7456 2230 5757 8356 5787 0987 1315 0737 5394 2508 5527 2354 3230 8873 5918 5469

Resultados Quiniela La Primera PROVINCIA del 16 de abril

• A la cabeza: 1823 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1823 6412 0600 6075 1851 0367 2664 9288 3292 7177 8325 0402 8894 2528 1907 9029 6129 4324 9606 5472

Resultados Quiniela Matutina CIUDAD del 16 de abril

• A la cabeza: 3311 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3311 0382 1697 9076 4054 6530 8240 4548 4248 8829 3391 2829 3316 6513 7150 9987 4851 2309 2418 1714

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 16 de abril

• A la cabeza: 1656 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1656 5367 9873 9023 8477 1465 2642 5490 8819 1572 5031 0739 2657 0461 7681 5665 2942 0941 6783 0691

Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD del 16 de abril

• A la cabeza: 7043 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7043 1866 7763 8316 8141 8857 5912 6621 1922 6849 8211 0552 0158 9382 8861 9374 1671 3089 5238 6746

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 16 de abril

• A la cabeza: 4093 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4093 5715 1767 8234 3572 6044 5944 7163 7729 6452 4369 0777 7096 8647 3411 0261 4092 1326 6657 5883

Resultados de la Quiniela del 16 de abril por provincia

Resultados Córdoba La Previa: 7477 La Primera: 4820 Matutina: 3359 Vespertina: 2756 Nocturna: (Sorteo en curso)

Resultados Santa Fe La Previa: 2479 La Primera: 9029 Matutina: 3967 Vespertina: 5912 Nocturna: (Sorteo en curso)

Resultados Entre Ríos La Previa: 1527 La Primera: 5687 Matutina: 1088 Vespertina: 7110 Nocturna: (Sorteo en curso)

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.