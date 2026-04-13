lunes 13 de abril de 2026
SOCIEDAD
Juego Bancado

Quiniela de hoy Lunes 13 de abril: todos los resultados de la Nacional y Provincia

Conocé los números ganadores de la quiniela hoy, lunes 13 de abril. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela LA PREVIA CIUDAD del 13 de abril

A la cabeza: 5602 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 5602

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  2. 9402

  3. 6146

  4. 0772

  5. 0440

  6. 5027

  7. 0620

  8. 5831

  9. 0735

  10. 5035

  11. 3676

  12. 6055

  13. 4173

  14. 8963

  15. 1269

  16. 3704

  17. 6775

  18. 0691

  19. 3757

  20. 8632

Resultados Quiniela LA PREVIA PROVINCIA del 13 de abril

A la cabeza: 4072 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4072

  2. 5228

  3. 1352

  4. 0419

  5. 2789

  6. 5241

  7. 2431

  8. 7606

  9. 0810

  10. 4501

  11. 1111

  12. 6770

  13. 2873

  14. 2781

  15. 4181

  16. 2439

  17. 8798

  18. 8415

  19. 5937

  20. 7976

Resultados Quiniela LA PRIMERA CIUDAD del 13 de abril

A la cabeza: 0118 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0118

  2. 0599

  3. 8647

  4. 9821

  5. 1913

  6. 1133

  7. 9937

  8. 6138

  9. 5745

  10. 0210

  11. 3012

  12. 5707

  13. 4238

  14. 3535

  15. 7705

  16. 4531

  17. 9070

  18. 6388

  19. 6571

  20. 9637

Resultados Quiniela LA PRIMERA PROVINCIA del 13 de abril

A la cabeza: 7867 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7867

  2. 9843

  3. 5455

  4. 2173

  5. 0249

  6. 0324

  7. 2388

  8. 6768

  9. 7411

  10. 9308

  11. 3209

  12. 8056

  13. 6747

  14. 3362

  15. 1756

  16. 5961

  17. 6605

  18. 5262

  19. 3740

  20. 3432

Resultados Quiniela MATUTINA CIUDAD del 13 de abril

A la cabeza: 5479 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 5479

  2. 7935

  3. 3968

  4. 4735

  5. 8436

  6. 4736

  7. 5565

  8. 6806

  9. 2110

  10. 6050

  11. 6902

  12. 9951

  13. 1184

  14. 4441

  15. 2673

  16. 2933

  17. 6132

  18. 9623

  19. 9845

  20. 0004

Resultados Quiniela MATUTINA PROVINCIA del 13 de abril

A la cabeza: 3868 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3868

  2. 6887

  3. 1216

  4. 6088

  5. 4008

  6. 5893

  7. 5537

  8. 2919

  9. 2801

  10. 6245

  11. 3543

  12. 8632

  13. 1472

  14. 2382

  15. 7704

  16. 3740

  17. 6308

  18. 4821

  19. 1269

  20. 4147

Resultados Quiniela VESPERTINA CIUDAD del 13 de abril

A la cabeza: 3307 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3307

  2. 5092

  3. 4330

  4. 7706

  5. 9410

  6. 2002

  7. 4668

  8. 1494

  9. 5740

  10. 9779

  11. 4102

  12. 4591

  13. 4467

  14. 8928

  15. 2506

  16. 9593

  17. 3345

  18. 7644

  19. 1594

  20. 8652

Resultados Quiniela VESPERTINA PROVINCIA del 13 de abril

A la cabeza: 6275 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6275

  2. 1736

  3. 7146

  4. 7468

  5. 3553

  6. 4556

  7. 4836

  8. 0631

  9. 7580

  10. 7146

  11. 8500

  12. 3230

  13. 3809

  14. 1724

  15. 7423

  16. 9811

  17. 1244

  18. 0511

  19. 4625

  20. 6356

Resultados Quiniela NOCTURNA CIUDAD del 13 de abril

A la cabeza: 0311 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0311

  2. 2351

  3. 9691

  4. 8110

  5. 7584

  6. 9507

  7. 9937

  8. 4930

  9. 8582

  10. 8021

  11. 1976

  12. 2314

  13. 3838

  14. 9951

  15. 6474

  16. 3336

  17. 3865

  18. 7748

  19. 3060

  20. 2182

Resultados Quiniela NOCTURNA PROVINCIA del 13 de abril

A la cabeza: 4573 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4573

  2. 6511

  3. 3900

  4. 6102

  5. 7767

  6. 9959

  7. 2101

  8. 0812

  9. 3125

  10. 9801

  11. 3106

  12. 4905

  13. 3345

  14. 6023

  15. 2781

  16. 1040

  17. 9214

  18. 9955

  19. 1066

  20. 1548

Resultados de la Quiniela del 13 de abril por provincia

Resultados Córdoba La Previa: 8907 La Primera: 6568 Matutina: 3437 Vespertina: 9195 Nocturna: 0584

Resultados Santa Fe La Previa: 0138 La Primera: 6611 Matutina: 0459 Vespertina: 8318 Nocturna: 9159

Resultados Entre Ríos La Previa: 1260 La Primera: 5405 Matutina: 4281 Vespertina: 5606 Nocturna: 2185

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

os sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.

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