Quiniela de hoy Lunes 13 de abril: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela LA PREVIA CIUDAD del 13 de abril
A la cabeza: 5602 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
5602Esto no les gusta a los autoritariosEl ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.Hoy más que nunca Suscribite
-
9402
-
6146
-
0772
-
0440
-
5027
-
0620
-
5831
-
0735
-
5035
-
3676
-
6055
-
4173
-
8963
-
1269
-
3704
-
6775
-
0691
-
3757
-
8632
Resultados Quiniela LA PREVIA PROVINCIA del 13 de abril
A la cabeza: 4072 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
4072
-
5228
-
1352
-
0419
-
2789
-
5241
-
2431
-
7606
-
0810
-
4501
-
1111
-
6770
-
2873
-
2781
-
4181
-
2439
-
8798
-
8415
-
5937
-
7976
Resultados Quiniela LA PRIMERA CIUDAD del 13 de abril
A la cabeza: 0118 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
0118
-
0599
-
8647
-
9821
-
1913
-
1133
-
9937
-
6138
-
5745
-
0210
-
3012
-
5707
-
4238
-
3535
-
7705
-
4531
-
9070
-
6388
-
6571
-
9637
Resultados Quiniela LA PRIMERA PROVINCIA del 13 de abril
A la cabeza: 7867 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
7867
-
9843
-
5455
-
2173
-
0249
-
0324
-
2388
-
6768
-
7411
-
9308
-
3209
-
8056
-
6747
-
3362
-
1756
-
5961
-
6605
-
5262
-
3740
-
3432
Resultados Quiniela MATUTINA CIUDAD del 13 de abril
A la cabeza: 5479 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
5479
-
7935
-
3968
-
4735
-
8436
-
4736
-
5565
-
6806
-
2110
-
6050
-
6902
-
9951
-
1184
-
4441
-
2673
-
2933
-
6132
-
9623
-
9845
-
0004
Resultados Quiniela MATUTINA PROVINCIA del 13 de abril
A la cabeza: 3868 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
3868
-
6887
-
1216
-
6088
-
4008
-
5893
-
5537
-
2919
-
2801
-
6245
-
3543
-
8632
-
1472
-
2382
-
7704
-
3740
-
6308
-
4821
-
1269
-
4147
Resultados Quiniela VESPERTINA CIUDAD del 13 de abril
A la cabeza: 3307 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
3307
-
5092
-
4330
-
7706
-
9410
-
2002
-
4668
-
1494
-
5740
-
9779
-
4102
-
4591
-
4467
-
8928
-
2506
-
9593
-
3345
-
7644
-
1594
-
8652
Resultados Quiniela VESPERTINA PROVINCIA del 13 de abril
A la cabeza: 6275 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
6275
-
1736
-
7146
-
7468
-
3553
-
4556
-
4836
-
0631
-
7580
-
7146
-
8500
-
3230
-
3809
-
1724
-
7423
-
9811
-
1244
-
0511
-
4625
-
6356
Resultados Quiniela NOCTURNA CIUDAD del 13 de abril
A la cabeza: 0311 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
0311
-
2351
-
9691
-
8110
-
7584
-
9507
-
9937
-
4930
-
8582
-
8021
-
1976
-
2314
-
3838
-
9951
-
6474
-
3336
-
3865
-
7748
-
3060
-
2182
Resultados Quiniela NOCTURNA PROVINCIA del 13 de abril
A la cabeza: 4573 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
4573
-
6511
-
3900
-
6102
-
7767
-
9959
-
2101
-
0812
-
3125
-
9801
-
3106
-
4905
-
3345
-
6023
-
2781
-
1040
-
9214
-
9955
-
1066
-
1548
Resultados de la Quiniela del 13 de abril por provincia
Resultados Córdoba La Previa: 8907 La Primera: 6568 Matutina: 3437 Vespertina: 9195 Nocturna: 0584
Resultados Santa Fe La Previa: 0138 La Primera: 6611 Matutina: 0459 Vespertina: 8318 Nocturna: 9159
Resultados Entre Ríos La Previa: 1260 La Primera: 5405 Matutina: 4281 Vespertina: 5606 Nocturna: 2185
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
os sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.