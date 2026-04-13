Quiniela de hoy Lunes 13 de abril: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela LA PREVIA CIUDAD del 13 de abril

A la cabeza: 5602 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

5602 Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite 9402 6146 0772 0440 5027 0620 5831 0735 5035 3676 6055 4173 8963 1269 3704 6775 0691 3757 8632

Resultados Quiniela LA PREVIA PROVINCIA del 13 de abril

A la cabeza: 4072 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4072 5228 1352 0419 2789 5241 2431 7606 0810 4501 1111 6770 2873 2781 4181 2439 8798 8415 5937 7976

Resultados Quiniela LA PRIMERA CIUDAD del 13 de abril

A la cabeza: 0118 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0118 0599 8647 9821 1913 1133 9937 6138 5745 0210 3012 5707 4238 3535 7705 4531 9070 6388 6571 9637

Resultados Quiniela LA PRIMERA PROVINCIA del 13 de abril

A la cabeza: 7867 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7867 9843 5455 2173 0249 0324 2388 6768 7411 9308 3209 8056 6747 3362 1756 5961 6605 5262 3740 3432

Resultados Quiniela MATUTINA CIUDAD del 13 de abril

A la cabeza: 5479 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

5479 7935 3968 4735 8436 4736 5565 6806 2110 6050 6902 9951 1184 4441 2673 2933 6132 9623 9845 0004

Resultados Quiniela MATUTINA PROVINCIA del 13 de abril

A la cabeza: 3868 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3868 6887 1216 6088 4008 5893 5537 2919 2801 6245 3543 8632 1472 2382 7704 3740 6308 4821 1269 4147

Resultados Quiniela VESPERTINA CIUDAD del 13 de abril

A la cabeza: 3307 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3307 5092 4330 7706 9410 2002 4668 1494 5740 9779 4102 4591 4467 8928 2506 9593 3345 7644 1594 8652

Resultados Quiniela VESPERTINA PROVINCIA del 13 de abril

A la cabeza: 6275 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6275 1736 7146 7468 3553 4556 4836 0631 7580 7146 8500 3230 3809 1724 7423 9811 1244 0511 4625 6356

Resultados Quiniela NOCTURNA CIUDAD del 13 de abril

A la cabeza: 0311 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0311 2351 9691 8110 7584 9507 9937 4930 8582 8021 1976 2314 3838 9951 6474 3336 3865 7748 3060 2182

Resultados Quiniela NOCTURNA PROVINCIA del 13 de abril

A la cabeza: 4573 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4573 6511 3900 6102 7767 9959 2101 0812 3125 9801 3106 4905 3345 6023 2781 1040 9214 9955 1066 1548

Resultados de la Quiniela del 13 de abril por provincia

Resultados Córdoba La Previa: 8907 La Primera: 6568 Matutina: 3437 Vespertina: 9195 Nocturna: 0584

Resultados Santa Fe La Previa: 0138 La Primera: 6611 Matutina: 0459 Vespertina: 8318 Nocturna: 9159

Resultados Entre Ríos La Previa: 1260 La Primera: 5405 Matutina: 4281 Vespertina: 5606 Nocturna: 2185

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

os sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.