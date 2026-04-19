Fernando O’Connor expone su arte en Barracas luego de diez años

El reconocido artista Fernando O’Connor regresa al circuito artístico de la Ciudad de Buenos Aires tras una década de ausencia. Con la curaduría simbólica de su vasta trayectoria internacional, presenta La fábula humana, una serie que indaga en la crisis y la persistencia de la figura central de nuestra existencia. Vuelve después de diez años de transitar escenarios en el interior del país y capitales europeas, como París, Barcelona y Dublín.

El escenario elegido para este reencuentro es Espacio Peces (Santa Elena 442), en el barrio de Barracas, en el que desde ayer y hasta el próximo 17 de mayo se podrá visitar la serie que viene de exponerse en el Paseo del Buen Pastor de Córdoba.

La exhibición se compone de un cuerpo robusto de diez óleos sobre lienzo de gran formato, que dialogan con 25 obras de pequeño formato sobre papel. Estas últimas –dibujos preparatorios y bocetos en óleo– ofrecen al espectador una oportunidad poco común: espiar la cocina del artista y comprender el proceso creativo detrás de su obsesión por la figura humana.

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Adolfo Sequeira, exdirector del Museo Provincial Emilio Caraffa, describe la obra de O’Connor como una “sostenida reivindicación de la tradición pictórica”. En sus cuadros, el hombre aparece erguido o derrumbado, despojado de objetos que lo distraigan, exponiendo una visión que bascula entre la desesperación y la amabilidad.

La muestra plantea interrogantes profundos sobre la condición actual. A través de hombres que parecen posar y vagar al mismo tiempo en el espacio, el artista reflexiona sobre la caída del sujeto moderno. Según Sequeira, la narrativa de O’Connor señala un “borroso e inquietante proceso descivilizatorio”.

Este regreso no solo marca un hito en la agenda cultural de Barracas, sino que reafirma la vigencia de la pintura como herramienta para diseccionar la médula de nuestra existencia.

Actividades y datos útiles

Exhibición: del 18 de abril hasta el 17 de mayo.

Diálogo a pie de obra: 2 de mayo a las 18. Disertación del autor junto con la artista María Inés Tapia Vera.

Visita guiada por el artista: 9 de mayo a las 16.

Lugar: Espacio Peces, Santa Elena 442 (Barracas).

Horarios de visita: viernes, sábados y domingos de 15 a 19.

Entrada: libre y gratuita.