Reforma electoral: los 5 cambios clave que impulsa Milei

El Gobierno libertario busca retomar el control de la agenda política enviando al Congreso el proyecto de reforma de la ley electoral. Así lo anunció el presidente Javier Milei, desde Israel, en sus redes sociales.

El principal objetivo es la eliminación de las PASO, incluir ficha limpia y cambiar el método de financiamiento, pero existen otras cuestiones de fondo claves para comprender el proyecto de ley en su totalidad.

El presidente Javier Milei anunció la reforma electoral

La eliminación de las PASO

La intención fundamental del gobierno de cambiar la ley electoral radica en sacar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) a nivel nacional. Si bien durante el 2025 se había logrado una ley que las suspendía para las elecciones nacionales de ese año, su objetivo de erradicarlas aún no fue conseguido.

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"Se acabó la joda": Javier Milei anunció la reforma del sistema electoral que elimina las PASO e incorpora Ficha Limpia

La propuesta del oficialismo es que las internas partidarias se resuelvan hacia adentro de cada agrupación, sin que tenga que intervenir el Estado desde lo económico, ni la sociedad desde lo electoral. De ese modo, se ahorraría una gran suma de dinero –“más de 200 millones de dólares”, según la publicación de Santilli–, se haría responsable a cada espacio político de definir a sus postulantes y se quitaría un peso a una sociedad cada vez más reticente a ir a votar.

Quiénes podrán competir

Otro punto fundamental en este proyecto de ley es la denominada “ficha limpia”. El gobierno busca incluir su antiguo caballito de batalla, que el año pasado se cayó en el Senado tras no conseguir los votos necesarios. Esta establece que no podrán ser candidatos ni líderes de partidos aquellas personas que se encuentren condenadas en segunda instancia por delitos como la corrupción.

Sesion de ficha limpia en el senado 2025

El proyecto también endurece los requisitos para la creación y funcionamiento de los partidos políticos. Para obtener la personería, deberán contar con un mínimo de afiliados, cumplir con una estructura formal y validar su presencia en distintos distritos. Además, se establecen controles más estrictos para su continuidad, podrían perderla si no realizan internas, no participan en elecciones nacionales o no alcanzan un piso mínimo de representación. Asimismo, se prohíbe la doble postulación, es decir que ningún candidato podrá figurar en más de una lista ni en distintas categorías para la misma elección.

Según La Libertad Avanza, estas medidas apuntan a achicar y depurar la oferta electoral, eliminando los “sellos de goma” y acabando con partidos que se benefician del financiamiento pero no son una representación significativa.

El financiamiento de los partidos

Un aspecto central es el cambio en el financiamiento de los partidos, con mayores controles y restricciones. Solo podrán recibir aportes estatales las fuerzas reconocidas y se prohíben donaciones de origen anónimo, extranjero o vinculadas a sectores como sindicatos o concesionarias. Además, se fija un tope a los aportes privados y se exige mayor transparencia en los gastos de campaña, incluyendo los realizados en redes sociales.

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El financiamiento público se repartirá en parte de forma igualitaria y en parte según los votos obtenidos, buscando equilibrar representación y equidad. También se establece que todos los movimientos deberán pasar por cuentas bancarias controladas y se limita la contratación de servicios de personas extranjeras para evitar influencias externas.

El objetivo es limitar aportes irregulares, garantizar mayor trazabilidad del dinero y distribuir los fondos públicos con criterios más claros, combinando equidad entre partidos y peso electoral.

Sistema electoral

Respecto del modo en el que se votará -en elecciones nacionales-, el objetivo es reglamentar la Boleta Única Papel (BUP). Aunque la ley que establecía este como el instrumento electoral obligatorio ya fue sancionada, la reforma prevé algunas modificaciones como la incorporación de la opción “lista completa”.

Boleta Única Papel

Además, se fijan límites a la actividad del Gobierno en campaña. Durante los 25 días previos a la elección, no se podrán inaugurar obras, anunciar medidas ni realizar acciones oficiales que puedan influir en el voto. Conjuntamente, la publicidad estatal deberá mantenerse neutral y no podrá favorecer ni perjudicar a ningún candidato o fuerza política.

Otros cambios políticos

El proyecto de reforma electoral también elimina la obligatoriedad del debate presidencial, con el objetivo de dar mayor libertad a los candidatos y evitar imposiciones desde el Estado.

Por otro lado, suspende la elección directa de los representantes al Mercosur hasta que haya una fecha común en todos los países del bloque, buscando unificar el calendario electoral regional. Mientras tanto, serán designados por la Cámara de Diputados según la proporción de fuerzas políticas.

Representantes Parlasur

De acuerdo a la norma, los partidos ya existentes tendrán tiempo hasta 2027 para adaptarse a las nuevas reglas. Además, se establecen restricciones para que personas inhabilitadas no puedan ocupar cargos jerárquicos en el Estado, con el objetivo de reforzar los controles y la idoneidad en la función pública.

RG/DCQ