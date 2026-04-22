El economista Diego Giacomini sostuvo que la inflación no baja porque “este Gobierno ha perdido reputación y credibilidad” y que “la política monetaria es un mamarracho”.

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¿Por qué no cae la inflación?

"Realmente está haciendo una política hace 10 meses muy contractiva. Lo normal sería que la inflación no estuviera subiendo, sino que estuviera bajando", analizó el consultor.

"Con esta fuerza de contractividad de la política monetaria lo normal sería que la inflación cayera. ¿Por qué no cae la inflación? Porque este Gobierno ha perdido reputación y credibilidad", argumentó Giacomini.

"Su política monetaria fue un aquelarre en estos 27 meses que va contra todas las recomendaciones de la teoría monetaria de lo que hay que hacer para tener chances de bajar la inflación en forma contundente y sobre todo permanente", agregó en declaraciones al programa “De acá en más” de Urbana Play.

“Hizo todo mal”

"Hizo todo mal. ¿Por qué? Uno: primer ingrediente que tenés que tener para tener chances de ser exitoso: un Banco Central independiente de la política. Acá tenemos el BCRA más dependiente de la política del mundo porque lo maneja el presidente", prosiguió en una entrevista con María O'Donnell.

"Él debe estar muy preocupado porque está haciendo una política muy contractiva para que baje la inflación y la inflación no ha bajado. Él se inventa una realidad paralela, no quiere ver la realidad y no asume responsabilidad. Cambió la política monetaria 4 veces en 27 meses. No solamente la cambia sino que va y viene. La política monetaria ha sido un mamarracho", afirma Giacomini.

Además, consideró que "es un error intelectual escoger el tipo de cambio como instrumento para bajar la inflación en la Argentina".

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El ascenso de Karina Milei

Cuando se le consultó por el rol de la secretaria general de la presidencia, el analista económico respondió: "Karina Milei no existía cuando estaba yo, casi. Esto parece egocéntrico. Karina Milei empieza a surgir a partir que yo lo dejo y me voy en septiembre de 2020. El razonamiento de Javier, no estoy diciendo que es verdad ni que es correcto, es muy sencillo: si el único amigo que tuve en mi vida me dejó solo en esto y entonces me traicionó no puedo confiar en nadie, en consecuencia solo puedo confiar en mi hermana. Y ahí empieza el ascenso de la hermana", explica Giacomini.

Y luego completó: "Demuestra lo que los liberales anarquistas sostenemos: a la máxima esfera del poder político institucional llegan siempre los menos preparados. No tiene preparación. Para tener mucho poder en la política institucional no hace falta tener nada. La gente capaz se queda en el sector privado y no quiere ni gobernar ni dirigir", concluyó Giacomini.