Zdero firmó una contragarantía por US$30 millones para pavimentar la Ruta 9 en El Impenetrable

El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, firmó en Buenos Aires una contragarantía por US$30 millones que permitirá acceder a financiamiento internacional destinado a la pavimentación de la Ruta Provincial N° 9, en el tramo que une Miraflores con Las Hacheras, dentro de la región de El Impenetrable.

El acuerdo se concretó tras una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, y habilita el desembolso de fondos del organismo regional FONPLATA, que serán utilizados para ejecutar obras de infraestructura vial en el norte provincial.

Conectividad para una zona aislada

Según información oficial, el proyecto tendrá impacto en más de 100 mil habitantes, al mejorar la circulación y el acceso en una de las áreas con mayores dificultades de conectividad en el Chaco.

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La intervención sobre la Ruta 9 busca reducir los tiempos de traslado, facilitar el transporte de bienes y servicios y fortalecer la integración territorial en una región históricamente postergada.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la obra forma parte de una estrategia para mejorar corredores viales estratégicos y optimizar la logística en el interior. Zdero sostuvo que el objetivo es reducir costos de transporte y fortalecer la competitividad, en un contexto en el que la infraestructura resulta clave para el desarrollo económico.

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Además, el proyecto apunta a generar condiciones para el crecimiento productivo y mejorar la calidad de vida de las comunidades de El Impenetrable, donde las limitaciones de acceso impactan en servicios básicos y oportunidades.

La firma de la contragarantía constituye un paso administrativo necesario para asegurar el financiamiento externo. Este tipo de mecanismos implica que la provincia respalda el crédito gestionado ante organismos internacionales, en articulación con el Estado nacional.