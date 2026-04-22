Preocupación por "El Niño": cómo impactará el ingreso del fenómeno en el clima de Misiones

La Dirección de Alerta Temprana del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones elaboró un informe especial sobre la perspectiva meteorológica asociada al fenómeno “El Niño” para el período comprendido entre mayo y noviembre de 2026, en el que se anticipa un escenario de alta inestabilidad climática y eventos hidrológicos de gran impacto en la provincia.

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"El Niño" en Misiones

Según al análisis técnico basado en el monitoreo global de la temperatura superficial del mar, se confirma una transición acelerada hacia condiciones de “El Niño”, con anomalías térmicas importantes en el Pacífico ecuatorial y frente a las costas de Perú y Ecuador. Este calentamiento, comenzará a influir en la atmósfera regional a partir de mayo, favoreciendo un flujo constante de humedad hacia el noreste argentino.

"300 milímetros mensuales"

Así "se prevé un aumento progresivo en la frecuencia e intensidad de las precipitaciones, con picos críticos durante los meses de agosto, septiembre y noviembre, cuando los acumulados podrían superar los 300 milímetros mensuales", indica un comunicado oficial.

"Las lluvias se presentarían principalmente en forma de tormentas intensas, de corta duración, con actividad eléctrica, ráfagas fuertes y probabilidad de caída de granizo", precisa el documento.

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"Elevado riesgo hidrológico"

Además advierte sobre un elevado riesgo hidrológico, especialmente en cuencas sensibles como la del río Uruguay, donde podrían registrarse crecidas de magnitud comparable a las ocurridas en 2014. Asimismo, se espera que los arroyos y cauces menores presenten desbordes recurrentes debido a la saturación de los suelos, afectando caminos rurales, infraestructura y la transitabilidad en distintas zonas de la provincia.

"A estas condiciones se suma la posibilidad de ocurrencia de fenómenos atmosféricos severos, como vientos intensos e incluso tornados de baja categoría, producto de un ambiente más cálido y húmedo de lo habitual. Si bien el invierno se proyecta con temperaturas superiores al promedio, los breves períodos de estabilidad podrían generar ascensos térmicos bruscos que deriven en tormentas más violentas.

"Ante este panorama, la provincia ingresa en una fase de extrema vigilancia meteorológica. Desde la Dirección de Alerta Temprana se recomienda a municipios y productores agropecuarios fortalecer las acciones preventivas, incluyendo la revisión de planes de contingencia, limpieza de cauces y protección de infraestructura crítica", cierra el comunicado.

Fuente: Ministerio de Ecología