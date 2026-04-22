Galmarini: "Milei tira tuits y noticias para tapar el escándalo de Adorni y la corrupción en el gobierno"

El diputado nacional de Fuerza Patria, Sebastián Galmarini afirmó que el presidente Javier Milei “tira noticias y muchos tuits” porque con eso “intenta tapar los escándalos de Adorni y la corrupción en el gobierno”.

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PASO

"Creo que quiere suspender las PASO. Lo primero es una nueva cortina de humo. Él cree que tira noticias, tira muchos tuits, y entonces con eso tapa los escándalos de Adorni, la corrupción en el gobierno, los problemas que atraviesa la sociedad", sostuvo el legislador.

"La sociedad está preocupada en que no llega a fin de mes y que cae el salario, en que mucha gente está perdiendo el trabajo, en la suba de la nafta, de la prepaga, está en los problemas de la diaria. Me parece que lo que intenta es eso, con una noticia tapar la otra. Me parece que perdió la magia y ya no funciona", agregó en declaraciones a Radio 10.

Y luego completó: “La segunda razón para eliminar las PASO es dividir a la oposición. Cree que esta reforma lo va a beneficiar y entonces dividiendo a la oposición le va a alcanzar. Ya le aviso a Milei que las reglas nos afectan a todos por igual. A veces te benefician, y a veces te perjudican. Le están vendiendo una reforma para beneficiarlo que no me parece que lo vaya a beneficiar en el corto plazo”.

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"Perdió la magia"

"El presidente cree que si no nos da un proceso de selección de candidato a los peronistas, él tiene alguna chance de ir por la reelección. Lo que Milei o el que lo está asesorando no entiende es que lo que pasó en la Argentina es que la gente cambió de posición, es decir los electores ya no lo eligen", aseveró.

"Perdió la magia. Lo que antes era divertido, ahora deja de serlo. Entonces no está discutiendo cómo mejoramos el sistema político, cómo tenemos mejores partidos, mejores candidatos. Lo que está discutiendo si eso le da algún beneficio, alguna ventaja, alguna oportunidad en función de sus intereses electorales para el año que viene", concluyó Galmarini.