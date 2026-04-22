Marcha por discapacidad en Resistencia: denuncian recortes, atrasos y riesgo en prestaciones

Una movilización encabezada por organizaciones y familias se realizó este miércoles en Resistencia para reclamar por la situación que atraviesa el sistema de discapacidad. La protesta se concentró en la Plaza 25 de Mayo y apuntó contra recortes en prestaciones, atrasos en pagos y restricciones en beneficios, en un escenario que calificaron como crítico.

La convocatoria estuvo impulsada por la ONG Los Girasoles, cuya directora, Rocío Delssin, cuestionó el impacto de las políticas actuales. “Estamos diciendo no al ajuste”, afirmó durante la jornada, en la que también se exigió la aplicación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Reclamos por pensiones, transporte y pagos demorados

Durante la protesta, los manifestantes expusieron una serie de problemas que afectan de manera directa a personas con discapacidad y a quienes trabajan en el sector. Entre los principales puntos señalados figuran las dificultades en el acceso a pensiones, la reducción de beneficios vinculados al transporte, como la tarjeta SUBE, y los atrasos en los pagos de obras sociales.

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“Decimos no a estas medidas que atentan contra los derechos de las personas con discapacidad”, sostuvo Delssin, quien advirtió sobre el impacto social de estas decisiones. “No puede haber ajuste en un colectivo tan sensible”, agregó.

También planteó la necesidad de avanzar en políticas de inclusión real: “Necesitan apoyos para una vida autónoma y oportunidades laborales. No puede no haber compatibilidad entre una pensión y un empleo formal”.

Instituciones en tensión por falta de financiamiento

El reclamo incluyó la situación de los prestadores y centros de atención, que enfrentan dificultades para sostener su funcionamiento. Según explicó Delssin, el sistema atraviesa un escenario cada vez más complejo por la falta de actualización de aranceles y la demora en los pagos.

“La situación es crítica, se está volviendo insostenible”, afirmó, y detalló que muchas instituciones continúan sosteniendo equipos interdisciplinarios, psicólogos, docentes, médicos, pese a no recibir los fondos en tiempo y forma.

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El acceso al transporte también fue señalado como un problema central. “Hay personas que dependen de traslados especiales para asistir a tratamientos y hoy no están cubiertos”, indicó.

Un reclamo que se replica a nivel nacional

La protesta en la capital chaqueña se enmarca en una serie de movilizaciones que se replicaron en distintas ciudades del país, donde organizaciones del sector advierten sobre un deterioro sostenido del sistema de discapacidad.

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En ese contexto, los manifestantes insistieron en la necesidad de políticas públicas estables, financiamiento garantizado y actualización de prestaciones, ante el riesgo de que se interrumpan tratamientos y servicios esenciales.

“Vamos a seguir luchando para que se escuche la voz de las personas con discapacidad y no pierdan sus derechos”, concluyó Delssin.