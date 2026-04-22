Senadores del NEA impulsan una tarifa eléctrica diferenciada con rebajas de hasta el 50%

Un grupo de senadores del Bloque Peronista presentó en el Congreso el proyecto de “Ley de Tarifa Eléctrica Diferenciada para el Norte Grande Argentino”, una iniciativa que busca reducir el costo de la energía en diez provincias y establecer un esquema permanente de subsidios basado en los ingresos.

La propuesta contempla la creación de un Régimen Federal de Tarifa Diferenciada que alcance a Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. El objetivo central es garantizar el acceso a la electricidad con valores acordes a las condiciones climáticas, geográficas y socioeconómicas de la región.

Descuentos por nivel de ingresos y sin límite de consumo

Según se detalló durante la presentación, los usuarios residenciales de bajos ingresos podrían acceder a una reducción del 50% en la tarifa, mientras que los sectores medios tendrían un descuento del 35%. El mismo porcentaje alcanzaría a entidades de bien público, como clubes y organizaciones sociales.

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Uno de los puntos clave del proyecto es que no establece topes de consumo subsidiado. Es decir, las rebajas se aplicarían sobre la totalidad de la energía consumida en cada período de facturación. Además, se fija un límite a futuros aumentos: no podrán superar el Coeficiente de Variación de Salarios del INDEC ni el Índice de Precios al por Mayor.

También se prevé una alícuota de IVA del 0% para usuarios y entidades sin acceso a gas natural domiciliario.

Financiamiento y autoridad de aplicación

El costo del esquema será cubierto por el Fondo Nacional de la Energía Eléctrica (FNEE) y el Fondo Subsidiario para Compensaciones Regionales de Tarifas (FCT), con aportes adicionales de las distribuidoras provinciales.

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La autoridad de aplicación sería el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Energía, en coordinación con los entes reguladores locales.

Argumentos: clima, ingresos y desigualdad regional

Durante la presentación, el senador José Mayans advirtió que el proyecto responde a un contexto de deterioro salarial en el norte del país. “Hay familias que no pueden pagar la luz; esto golpea a los trabajadores y a las pymes. Incluso hay quienes se ven obligados a colgarse del servicio”, sostuvo.

En la misma línea, la senadora Lucía Corpacci cuestionó la eliminación de subsidios energéticos: “Eso vuelve inviable la situación para las provincias del norte, especialmente por las altas temperaturas que enfrentamos”.

Por su parte, Florencia López remarcó el impacto climático en la región: “En verano las temperaturas no bajan de los 40 grados. Somos más de 10 millones de personas que sufrimos el aumento de tarifas”.

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Capitanich: “Es una solución estructural para el Norte Grande”

El senador chaqueño Jorge Capitanich, encargado de la explicación técnica, destacó que el Norte Grande representa un tercio del territorio nacional y el 20% de la población, con condiciones climáticas extremas entre noviembre y abril.

El exgobernador señaló que el proyecto apunta a un régimen permanente basado en ingresos, excluyendo a quienes superen determinados niveles patrimoniales. “Los clubes no pueden pagar la luz; los jubilados deben elegir entre comer, pagar el servicio o comprar medicamentos”, afirmó.

Además, advirtió sobre el impacto económico: “Están cerrando 25 mil PyMEs y el sector productivo sufre tanto como los hogares”.

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Capitanich también cuestionó al Gobierno de Javier Milei, al atribuir la crisis energética a la desregulación del sistema tras la delegación de facultades al Ejecutivo. “Esto está quebrando el bolsillo de las familias y afectando la cadena de pagos”, alertó.

Un proyecto con respaldo político regional

La iniciativa fue presentada con la participación de legisladores de distintas provincias, entre ellos Lucía Corpacci, Florencia López, José Mayans, Alicia Kirchner, Fernando Rejal, María Teresa González, Jorge Capitanich, Carlos Linares y Juan Manzur.

El texto unifica distintos proyectos previos en un articulado de 20 puntos y busca consolidar consensos en el Congreso para avanzar en una política energética diferenciada para el Norte argentino.