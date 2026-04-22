Corrientes se asocia con el gigante Amazon: cómo anotarse a los cursos gratuitos de IA

En un movimiento estratégico para posicionar a la provincia en la vanguardia de la economía del conocimiento, el Gobierno de Corrientes selló una alianza con Amazon Web Services (AWS). El acuerdo, presentado en el Parque Tecnológico de la Capital, introduce dos programas inéditos destinados a la formación de capital humano y el escalamiento de empresas de base tecnológica.

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La iniciativa es fruto de las gestiones realizadas por el gobernador Juan Pablo Valdés durante su viaje a Estados Unidos en marzo pasado, en el marco de la Argentina Week. Tras reuniones con altos ejecutivos de la compañía, se concretó el arribo de las plataformas AWS Entrena y AWS Desarrolla, que buscan transformar el perfil productivo de la provincia.

Formación gratuita en Inteligencia Artificial

El programa AWS Entrena es una plataforma educativa 100% gratuita, dictada en español, que permite a los usuarios aprender a su propio ritmo. La oferta académica abarca desde los fundamentos de la computación en la nube hasta certificaciones de alta demanda laboral, como IA Practitioner y formación específica en IA Generativa.

"Surgió la posibilidad de traer estos programas para que nuestros jóvenes, que ya cuentan con sus computadoras, puedan trabajar y capacitarse en herramientas que hoy exige el mundo", destacó Valdés.

Por su parte, Lorena Zicker, directora de AWS para la región, subrayó que la IA es hoy la llave para que Corrientes cree soluciones "desde aquí hacia el mundo".

Impulso financiero: 3 millones de dólares para startups

La segunda pata del acuerdo, AWS Desarrolla, apunta directamente a los emprendedores. Se trata de un programa pionero en el país que ofrece hasta 3 millones de dólares en créditos para el uso de infraestructura tecnológica.

Monto inicial: las startups pueden acceder a créditos desde 5.000 dólares , escalables según el crecimiento del proyecto.

Requisitos: empresas fundadas en los últimos diez años, con sitio web o producto activo y que no hayan recibido créditos de AWS previamente.

Emprendedores locales, como Constanza Gómez de la startup Calificadas, celebraron la medida asegurando que permitirá "conectar con el mundo". Santiago Lapebie, de Aerodata, también destacó la importancia de la articulación público-privada para "exportar conocimiento correntino".

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Cómo inscribirse

Las capacitaciones ya están disponibles para todos los interesados. Para acceder a la plataforma de formación y conocer los detalles de los créditos para empresas, el Gobierno habilitó el sitio oficial: corrientes.gob.ar/aws/.

Con este acuerdo, Corrientes busca capitalizar la creciente demanda global de profesionales calificados en tecnología, transformando la inversión en conectividad y equipos educativos en oportunidades laborales concretas y desarrollo de software de exportación.