Crisis del transporte en Corrientes: Ersa y San Lorenzo suspendieron a 23 choferes sin goce de sueldo

El conflicto del transporte urbano en la ciudad de Corrientes sumó un capítulo de máxima tensión. Tras la implementación de restricciones en el servicio nocturno, las empresas ERSA y San Lorenzo notificaron la suspensión sin goce de haberes de 23 choferes, argumentando una imposibilidad material de afrontar los salarios debido al "colapso" del sistema.

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Los trabajadores comenzaron a recibir los telegramas este lunes, en los que las firmas justifican la decisión basándose en el agravamiento de la crisis pública y notoria.

Según el documento empresarial, existen tres factores determinantes: una caída de pasajeros superior al 20% interanual en el primer trimestre, la eliminación de aportes estatales (subsidios) y el aumento descontrolado del precio del gasoil.

Incertidumbre entre los trabajadores

La medida fue calificada como "sorpresiva" por los delegados. Alcides, vocero de los choferes afectados, manifestó la angustia del sector: "Los telegramas dicen que la empresa no puede sostener los sueldos. Nosotros queremos una solución hoy; no se puede dejar a los compañeros sin sus ingresos".

Ante este escenario, los trabajadores mantendrán reuniones urgentes con el secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Corrientes, José Luis Sabao. La principal preocupación es que estas suspensiones representen el paso previo a una desvinculación definitiva, en un contexto donde la oferta de trabajo en el sector continúa achicándose.

Cambios en las condiciones laborales y el servicio

Además de las suspensiones, los delegados denunciaron que las empresas están aplicando cambios en la modalidad de trabajo que excederían el convenio colectivo. Según señalaron, se intenta implementar turnos partidos de "cuatro horas por la mañana y cuatro por la tarde" para un mismo chofer, lo que altera la dinámica laboral habitual.

"Ya se cortó el servicio nocturno y ahora esto", recordaron los trabajadores a radio Sudamericana, vinculando la reducción de la frecuencia con la menor necesidad de personal por parte de las prestatarias.

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El argumento empresarial

Desde ERSA y San Lorenzo insisten en que los ingresos actuales, derivados principalmente de la tarifa, no cubren los costos básicos de operación.

Aseguran que el déficit operacional es insostenible y que, de no mediar nuevos aportes o un ajuste en la estructura de costos, la oferta de servicios continuará en caída, afectando tanto a los usuarios como a la estabilidad laboral de los conductores.