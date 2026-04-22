Fecorr y legisladores nacionales coordinan acciones por la parálisis de la Autovía 12: "Es una causa común"

La parálisis de las obras en la Autovía de la Ruta Nacional 12 ha logrado lo que pocos temas consiguen: una cohesión política transversal. En la sede de la Federación Empresarial de Corrientes (Fecorr), se llevó a cabo un encuentro institucional donde el sector privado y legisladores nacionales sentaron las bases de una estrategia coordinada para exigir la finalización de esta infraestructura estratégica.

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La reunión contó con la presencia del senador Carlos Mauricio Espínola y del diputado nacional Raúl Hadad, además de recibir notas de adhesión de los senadores Eduardo Vischi y Mercedes Valenzuela, y de los diputados Nancy Sand, Diógenes González y Christian Zulli.

El mensaje fue unánime: la autovía ya no es solo una obra vial, sino una necesidad estructural para la seguridad y la economía de la provincia.

Gestiones en Buenos Aires y el Congreso

Como resultado del cónclave, Fecorr y los legisladores definieron un plan de acción para trasladar el reclamo al centro de las decisiones nacionales. Entre los puntos acordados destacan:

Presentación en el Congreso: gestionar una instancia de participación de Fecorr ante la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados de la Nación para exponer los fundamentos técnicos.

Actividad en CABA: organizar un evento de visibilización en la ciudad de Buenos Aires para posicionar la obra en la agenda federal.

Bloque correntino: promover que los siete diputados nacionales por Corrientes actúen en bloque, enviando una señal de unidad política sin precedentes.

Impacto en la producción y la seguridad vial

Desde la entidad empresarial advirtieron que la postergación de la obra tiene un costo altísimo. "La falta de una autovía adecuada incrementa los costos de transporte y afecta la competitividad de nuestras economías regionales", señalaron desde Fecorr.

A esto se suma el factor crítico de la seguridad vial, especialmente en tramos de alta circulación donde la siniestralidad sigue siendo una preocupación constante para frentistas y turistas.

Los legisladores coincidieron en que la autovía debe ser tratada como una política de Estado que trascienda las coyunturas electorales. Según indicaron, la obra es fundamental para fortalecer la conectividad regional y mejorar la logística de una provincia que busca expandir su perfil productivo.

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Una demanda transversal

La Federación insistió en que el proyecto debe consolidarse como una "causa común de los correntinos". El impacto de una ruta moderna y segura no se limita al sector empresarial, sino que alcanza a comerciantes, al sector turístico y a la ciudadanía en general que transita diariamente por los corredores clave de la provincia.

La articulación público-privada iniciada en esta reunión marca el inicio de un seguimiento permanente. El objetivo es garantizar que la Autovía 12 no vuelva a quedar en el olvido y que el Gobierno nacional asigne los recursos necesarios para saldar una deuda histórica con la infraestructura de Corrientes.