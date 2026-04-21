Valentina Bassi sobre la propuesta del Gobierno de reformar la ley de discapacidad: "Es nefasto, es retroceder 30 años"

La actriz Valentina Bassi calificó como “nefasto, el peor de todos” y “retroceder 30 años” el proyecto que impulsa el gobierno de Javier Milei para reformar la ley de discapacidad.

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“Es nefasto, es el peor de todos, es retroceder 30 años”

Además señaló que la iniciativa “se llama ´contra el fraude de las pensiones´ y lo firma Adorni, Lugones y Milei” y que “todos (están) bastante cuestionados por fraude”.

“Si bien se llama eso y ataca las pensiones también, cuela en uno de sus artículos la desregulación del nomenclador único, que es lo que más tienen ganas de hacer”, aseguró en declaraciones a Radio con Vos.

“El nomenclador único hace 30 años que funciona, o sea forma parte de la ley de prestaciones básicas que se aprobó en 1997”, recordó Bassi, quien es madre de un adolescente con autismo.

“Garantiza la igualdad de oportunidades para que todas las personas con discapacidad puedan acceder a sus terapias, de apoyo, a la medicación, a la escuela, sin importar su condición social”, agregó.

“Ya sea que tenga la prepaga más cara o la obra social más chica o que no tenga nada. Eso es lo que garantiza el nomenclador único”, remarcó.

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Críticas a la desregulación

“Si se desregula va a empezar a depender del bolsillo de las personas, si pueden acceder a tener una vida digna o no”, argumentó la prestigiosa actriz.

“Y Lugones, para mí, esto es una opinión mía, llegó a su puesto con el único objetivo de lograr esto, de regalarle a sus amigos de las prepagas el sacarse de encima la discapacidad, la carga de tener que cargar con discapacidad”, concluyó.