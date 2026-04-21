Emergencia por lluvias en Chaco: Capitanich le reclamó asistencia a Nación y el PJ impulsa una ley integral

El escenario crítico que dejó el temporal en el Chaco, con lluvias récord, pueblos bajo agua y serias dificultades para circular, reactivó la agenda política: el senador Jorge Capitanich pidió la intervención urgente del Gobierno nacional mediante la declaración de la emergencia hídrica, mientras que en la Legislatura provincial el Frente Chaqueño avanzó con una iniciativa más amplia para enfrentar la crisis.

Las precipitaciones registradas en las últimas horas marcaron niveles excepcionales. En El Espinillo se alcanzaron 320 milímetros, mientras que Juan José Castelli acumuló 240 mm, Pampa del Indio 223 mm y Miraflores 215 mm, entre otros registros elevados.

El fenómeno, concentrado en pocas horas, superó la capacidad de absorción de los suelos y los sistemas de drenaje, lo que derivó en anegamientos generalizados, caminos rurales colapsados y localidades aisladas. Las consecuencias ya impactan en viviendas y en la actividad económica: en Castelli, por ejemplo, una fábrica con décadas de trayectoria quedó completamente bajo agua y unas 45 familias dependen de su recuperación.

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Capitanich: pedido de emergencia y asistencia urgente

En este contexto, Capitanich presentó un proyecto para que el Ejecutivo nacional declare la emergencia hídrica en localidades del norte como Castelli, El Espinillo, Villa Río Bermejito, Pampa del Indio y Miraflores. “El evento meteorológico descargó en pocas horas lo que habitualmente precipita en meses”, señaló el legislador.

La iniciativa solicita activar el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Ley 27.287), con el envío de insumos, unidades sanitarias móviles y equipos de bombeo para desagotar zonas urbanas.

También plantea un relevamiento técnico de daños y financiamiento para reconstruir infraestructura hídrica, además de líneas de crédito con tasas subsidiadas para productores y comerciantes afectados. “Sin esa inyección, muchos no van a poder levantarse”, advirtió.

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En ese sentido, remarcó la necesidad de una respuesta estructural: “No podemos ignorar que el cambio climático incrementa la frecuencia de estos eventos. Es imperativo que el Estado Nacional concurra en auxilio del Chaco profundo”.

Proyecto provincial por 180 días de emergencia

En paralelo, el Interbloque Frente Chaqueño presentó un proyecto para declarar la emergencia hídrica, social, sanitaria, habitacional, vial y productiva en toda la provincia por un plazo de 180 días, prorrogable.

La iniciativa busca garantizar asistencia inmediata a las familias damnificadas y restablecer servicios esenciales, además de sostener la actividad económica en zonas afectadas.

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Entre las medidas previstas se destacan: centros de evacuación y provisión de agua, alimentos y medicamentos, subsidios para viviendas y asistencia a pequeños productores, créditos blandos y alivio fiscal y recuperación de caminos rurales y obras de drenaje. También se propone la creación de un Comité Operativo de Emergencia, un Fondo Especial y un Registro Único de Damnificados para ordenar la ayuda.

El diputado Nicolás Slimel sostuvo: “No se trata solamente de declarar una emergencia. Se trata de darle al Estado herramientas concretas para llegar a tiempo, sostener a las familias y proteger la producción local”.