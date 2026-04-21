Zdero recorrió Castelli y despliegan un operativo en distintas ciudades por las inundaciones

Con lluvias que superaron los 235 milímetros y barrios completamente anegados, el Gobierno del Chaco desplegó un operativo de emergencia en distintas localidades del interior, con eje en Juan José Castelli, donde el gobernador Leandro Zdero recorrió las zonas más afectadas y encabezó las tareas de asistencia.

“Estamos presentes en el lugar, acompañando a cada familia que hoy está atravesando un momento muy difícil. La prioridad es asistir, contener y dar respuestas concretas”, afirmó el mandatario durante su visita a sectores donde el agua mantiene aislados a vecinos y dificulta la circulación.

El operativo se articula a través de distintas áreas del Estado provincial, con presencia de ministros, legisladores y equipos técnicos que trabajan en relevamiento de daños, asistencia directa y coordinación con intendentes.

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En Castelli, participan las carteras de Gobierno, Desarrollo Humano y Salud, junto a organismos como la Administración Provincial del Agua (APA) y el programa Ñachec. Las tareas incluyen entrega de ayuda, monitoreo de la situación social y acciones para mitigar el impacto del temporal.

Además, se sumaron equipos de Vialidad Provincial y se incorporaron bombas de extracción para acelerar el drenaje en zonas críticas. “Estamos poniendo todos los recursos del Estado a disposición. No vamos a dejar solos a los vecinos”, remarcó Zdero.

El despliegue también se extiende a Presidencia Roca, donde se trabaja en la normalización de servicios, y a Villa Río Bermejito y Miraflores, con operativos coordinados junto a autoridades locales.

Refuerzo sanitario en centros de evacuados

En paralelo, el Ministerio de Salud intensificó la presencia en territorio con equipos sanitarios en centros de evacuación, donde se brinda atención primaria, controles médicos y seguimiento de pacientes.

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Según informaron desde la cartera, se relevaron seis centros de evacuados en Castelli, con personal de enfermería que realiza controles de signos vitales y coordina traslados al hospital local en caso de ser necesario.

El ministro de Salud, Sergio Rodríguez, destacó el trabajo en terreno: “Vamos a estar donde la gente nos necesita, con presencia constante y respuestas concretas”.

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En la misma línea, aseguró: “Estamos recorriendo cada centro de evacuados, garantizando la atención sanitaria y los traslados cuando la situación lo requiere”.

El operativo se da en un contexto de inundaciones generalizadas en el norte chaqueño, con caminos intransitables, viviendas afectadas y familias evacuadas. Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que el trabajo continuará de manera sostenida hasta que se normalice la situación. “Lo importante es llegar rápido, estar cerca y dar soluciones”, concluyó Zdero.