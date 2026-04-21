Julio Bárbaro sobre el candidato presidencial del peronismo en 2027: "Me gusta Kicillof"

El histórico dirigente Julio Bárbaro aseguró que “le gusta” Axel Kicillof como posible candidato del peronismo en las elecciones presidenciales del 2027.

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Candidato presidencial del peronismo

“Hoy me gusta Kicillof, si lo liberan un poco de ciertas cargas que lleva”, sostuvo el analista político.

“Me parece bien el viaje que hizo con Lula y Sheinbaum. Tendría que dar un paso para sacarse de encima el pasado porque la gente no quiere retornar al ayer”, agregó en declaraciones a Radio con Vos.

Y luego completó: “Si le pega Milei y le pegan los que le están pegando (desde adentro del peronismo), va a tener mucha suerte”.

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Dante Gebel

Cuando el periodista Alejandro Bercovich le preguntó sobre la figura del pastor Dante Gebel, que asoma impulsado por algunos sectores como un eventual postulante del justicialismo, Bárbaro respondió: “Cuando vi los que lo rodean, ya sé lo que hacen. No, ya está, déjalo de lado”.

“Lo único que falta es que importemos un presidente de Miami. La idea de importar hasta un presidente es ya la colonia en estado puro”, aseveró en analista.

“Muchachos, matemosnos entre los que estamos acá. Elijan a uno, si les gusta o no les gusta”, enfatizó en otra parte de la entrevista.

“Si se fue a vivir a Miami es porque tiene mal gusto”, concluyó el histórico dirigente peronista al referirse al pastor evangélico.