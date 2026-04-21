Amenazas en escuelas: secuestran celulares e identifican a menores por mensajes en redes

La investigación por amenazas de tiroteos en escuelas del Chaco sumó nuevos avances en las últimas horas: el Departamento de Cibercrimen identificó a varios menores de edad vinculados a perfiles en redes sociales y secuestró teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes técnicos.

Los procedimientos se llevaron a cabo en Resistencia y Barranqueras, en el marco de una causa por intimidación pública, tras la circulación de mensajes alarmantes en plataformas como Instagram, WhatsApp y TikTok que apuntaban contra distintos establecimientos educativos. La pesquisa se estructuró en al menos tres líneas investigativas simultáneas, que permitieron establecer la relación entre cuentas digitales y sus presuntos autores.

Uno de los casos está vinculado a la E.E.S. N° 152 de Barranqueras, donde se detectó un perfil con contenido intimidatorio asociado a una adolescente de 14 años. Con intervención judicial, se notificó a su familia y se procedió al secuestro de un celular Motorola Moto E13.

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Otra línea se centró en la E.E.S. N° 75 “Julio Cortázar” de Resistencia, donde se identificaron dos perfiles ligados a otra menor. En ese procedimiento, se incautaron dos dispositivos (ZTE y Motorola Moto G15).

El tercer caso corresponde a un menor de 13 años, también vinculado a publicaciones amenazantes. Tras las diligencias, se secuestró un Samsung A14, que quedó a disposición de la Justicia.

Peritajes digitales y cadena de custodia

Todos los equipos incautados fueron incorporados a la causa bajo cadena de custodia y serán sometidos a pericias informáticas, con el objetivo de determinar el origen de los mensajes y su posible alcance.

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La investigación incluyó análisis de fuentes abiertas, rastreo en redes sociales y oficios judiciales a plataformas digitales, en un intento por reconstruir cómo se difundieron las amenazas que generaron preocupación en la comunidad educativa.

Un antecedente reciente en Resistencia

En paralelo, otra causa iniciada días atrás permitió identificar a un menor de 13 años como presunto autor de amenazas dirigidas a la E.E.S. N° 66 “Roberto Muller”, también en la capital chaqueña.

En ese caso, la investigación se originó tras la denuncia de una docente por la circulación de capturas en redes. El seguimiento llevó hasta un domicilio del barrio La Rubita, donde se secuestró un Samsung A13 que ahora también será peritado.

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En todos los procedimientos se dio intervención al Equipo Fiscal en turno y a organismos de protección de derechos, a través de la Línea 102, que trabaja en el abordaje integral de situaciones que involucran a menores.

Desde el área interviniente remarcaron que estos episodios no deben ser minimizados. “No es una broma, es un delito”, advirtieron, en relación al impacto que generan estas amenazas en escuelas, donde obligan a activar protocolos de seguridad y generan temor en la comunidad.

En este contexto, desde el Ministerio de Educación insistieron en la necesidad de fortalecer la convivencia escolar y el vínculo con las familias. “La escuela no es una isla”, señalaron, al advertir que estos fenómenos reflejan problemáticas sociales más amplias.