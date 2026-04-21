Río Negro: más de 3.000 sentencias se dictaron con Inteligencia Artificial

El Poder Judicial de Río Negro informó que más de 3.000 sentencias del Fuero Contencioso Administrativo se dictaron con Inteligencia Artificial.

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Inteligencia Artificial

Durante 2025 ese fuero dictó 3.063 sentencias con asistencia de Inteligencia Artificial y esa cifra representa el 67,78 por ciento del total de resoluciones emitidas con efecto de finalización.

"La incorporación de esta tecnología se concentró especialmente en las ejecuciones fiscales, que reunieron 3.693 expedientes y representaron el 87,6 por ciento de los ingresos del año. Se trata del tipo de proceso más frecuente dentro del fuero y el que explica el mayor volumen de tramitación automática", indica un comunicado oficial.

"En total, las Unidades Jurisdiccionales Contencioso Administrativas de la provincia recibieron 4.205 expedientes durante 2025. La Segunda Circunscripción, con cabecera en Roca, concentró la mayor cantidad de ingresos con 1.459 causas. Le siguió la Tercera Circunscripción con 1.223 expedientes", detalla el documento.

"Durante el mismo período se dictaron 3.887 sentencias de finalización, entre definitivas y homologaciones, lo que equivale al 92,44 por ciento de los ingresos registrados en el año. Dentro de ese total, 1.456 resoluciones se realizaron sin intervención de herramientas de Inteligencia Artificial. Además, se emitieron 3.661 sentencias monitorias, vinculadas en su mayoría a procesos de ejecución", precisa el texto.

La información surge del informe elaborado por el Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia.

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Causas en las que el Estado es parte

Además señala que "el fuero Contencioso Administrativo fue incorporado en la reforma constitucional de 1988" y que "allí se previó la creación de un fuero especial para los juicios a favor y en contra del Estado".

En 2015 el Superior Tribunal de Justicia (STJ) generó un proceso de iniciativa legislativa, como primer paso para implementar el fuero.

En 2016 se sancionó la ley que aprobó el Código Procesal y estableció un plazo de cinco años para su implementación. En 2020 se sancionó una modificación a la Ley Orgánica del Poder Judicial y se incorporó el fuero especial en lo Contencioso Administrativo.

En 2021 se puso en funciones el primer juez y el primer secretario Contencioso Administrativo en Viedma. Luego, se incorporó el mismo esquema en Roca y, finalmente, en Cipolletti y Bariloche.

Fuente: Poder Judicial de Río Negro