Alerta por un "Súper Niño": especialistas de la UNNE advierten que podría ser tan intenso como el de 1997

El escenario climático para el próximo semestre en el Litoral argentino se presenta complejo. De acuerdo con Juan José Neiff, magíster en Ecología Acuática y profesor de la UNNE, los modelos internacionales —incluyendo los de la Universidad de Columbia y la NOAA— confirman la consolidación de un fenómeno de El Niño con características de gran escala, que podría situarse entre los más intensos de las últimas décadas.

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Según el especialista, la temperatura en el Pacífico ecuatorial ya muestra anomalías térmicas significativas. "La capa superficial de 100 metros ya está 2 grados por encima de la media histórica y podría llegar a +3 grados entre diciembre y enero", explicó.

Este incremento de temperatura potencia la evaporación y, por consiguiente, el volumen de precipitaciones sobre la Cuenca del Plata.

El mecanismo detrás del fenómeno

Neiff detalló que el sistema climático global se rige por la interacción entre la radiación solar y los océanos, que cubren el 78% del planeta.

El Niño: se produce cuando hay mayor radiación solar y calentamiento oceánico, lo que genera mayor evaporación, lluvias intensas y crecidas de ríos como el Paraná y el Paraguay .

La Niña: ocurre con menor radiación y temperaturas oceánicas por debajo de la media, provocando sequías extremas como la registrada entre 2019 y 2023.

El investigador remarcó que, si bien estos eventos se repiten cada dos a siete años, la gravedad depende de la intensidad y la duración del calentamiento. "No es solo cuánto sube la temperatura, sino cuánto tiempo se mantiene elevada", indicó.

El fantasma de 1997-1998

La preocupación de los expertos radica en que los modelos actuales anticipan un evento similar al registrado a fines de la década del 90. Aquel "Súper Niño" provocó el anegamiento del 35% del territorio correntino y una inundación histórica en la ciudad de Goya.

"Creemos que va a ser un Niño muy importante, quizás semejante al de 1997-1998", advirtió Neiff a radio UNNE, aunque aclaró que se trata de pronósticos basados en 35 fuentes internacionales. La ventana de mayor impacto se extendería desde mayo de 2026 hasta principios de 2027.

Vulnerabilidad urbana y prevención

Uno de los puntos más críticos señalados es la situación de ciudades construidas en zonas bajas como Resistencia, Clorinda o Reconquista.

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Neiff explicó que estas localidades enfrentan un "doble problema": la posibilidad de que los ríos sobrepasen las defensas y el efecto "palangana", donde la acumulación de lluvia local inunda las calles si los sistemas de bombeo fallan.

Recomendaciones para la ciudadanía:

Gestión de residuos: no tirar basura en la vía pública para evitar el colapso de las bocas de tormenta .

Mantenimiento: limpiar desagües pluviales en los hogares.

Previsión: contar con stock de medicamentos y provisiones básicas, especialmente en familias con adultos mayores, ante posibles cortes de rutas por erosión hídrica.

Finalmente, respecto a los riesgos sanitarios como el dengue o la leptospirosis, el especialista instó a la cautela: "Es lógico que con más humedad aumenten los mosquitos, pero no hay una relación automática. Hay que alertar, pero no alarmar", concluyó.