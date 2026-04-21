Jóvenes de Chaco buscan representar a la Argentina en el Mundial Infantil Callejero

Un grupo de jóvenes de Chaco quedó a un paso de cumplir un sueño que combina deporte, inclusión y representación internacional, pero enfrenta una barrera tan concreta como decisiva: el dinero para viajar. Tras haber sido seleccionados para participar del Mundial Infantil Callejero, que se disputará en México, los chicos iniciaron una campaña para reunir fondos y poder representar a la Argentina en una competencia que trasciende lo deportivo y pone el foco en valores sociales.

El equipo está conformado por diez chicos provenientes de contextos vulnerables, donde el acceso a oportunidades suele ser limitado. Sin embargo, a través del fútbol lograron abrir una puerta que hoy los coloca en el escenario internacional. La clasificación no fue casual: responde a un proceso que combina compromiso, trabajo colectivo y una mirada del deporte como herramienta de transformación social.

El principal obstáculo no está en la cancha, sino fuera de ella. Los costos de traslado, alojamiento y logística representan una cifra imposible de afrontar sin ayuda externa, por lo que el grupo, junto a sus familias y referentes, comenzó a impulsar distintas acciones solidarias. La campaña busca involucrar a la comunidad, empresas e instituciones para alcanzar el objetivo en el corto plazo.

En ese contexto, el mensaje de los chicos es claro y contundente: “Estamos convencidos de que vamos a llegar”. La frase no solo expresa optimismo, sino también una determinación colectiva que se sostiene en el esfuerzo cotidiano y en la convicción de que el deporte puede cambiar trayectorias de vida.

Más que fútbol: inclusión, valores y visibilidad

El Mundial Infantil Callejero no se rige únicamente por resultados deportivos. Se trata de una competencia internacional que promueve la igualdad de género, el respeto y la convivencia, donde el juego es una excusa para construir ciudadanía. En ese marco, los jóvenes chaqueños no solo competirán, sino que también serán portadores de una experiencia social que interpela.

La posibilidad de viajar implica, además, visibilizar realidades que suelen quedar fuera del radar mediático. Representar a la Argentina en este torneo significa también poner en agenda la importancia de generar oportunidades para jóvenes de sectores postergados, donde el acceso al deporte organizado puede ser un punto de inflexión. Las empresas que deseen colaborar con el proyecto, pueden hacerlo a través de las redes sociales de Monte Adentro o su sitio web oficial.