Javier Milei lanza una ambiciosa reforma electoral pero está obligado a conseguir los votos

El Gobierno Nacional de Javier Milei está pronto a enviar este miércoles el ambicioso proyecto de reforma política que contempla la eliminación de las PASO, la inclusión de "Ficha Limpia", cambios en el sistema de financiamiento de los partidos políticos, suspensión en las elecciones de PARLASUR, y debates presidenciales no obligatorios, entre otras cosas.

El consenso para avanzar en una iniciativa cuyo borrador viene re - escribiéndose desde largos meses surgió de la Mesa Política del último viernes desarrollada en el despacho del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, e ingresará por el Senado, en donde Patricia Bullrich tendrá una vez más la oportunidad de acaparar todas las miradas.

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La jugada de alto riesgo busca sacudir el tablero político. La Casa Rosada no cuenta con los votos para aprobar muchas de las propuestas contempladas en la reforma electoral, pero pisa el acelerador.

"El Senado tiene menos bloques. Diputados está más atomizado. La aprobación en una Cámara le da impulso para la segunda", explicó una voz de la Casa Rosada ante PERFIL, para explicar porque el inicio del debate será por la Cámara alta. Sin embargo, todavía se aguarda el ingreso del proyecto y no hay fecha para el inicio del debate.

El ministro del Interior, Diego Santilli posteó hoy: "Vamos a eliminar las PASO y ahorrar más de 200 millones de dólares para los argentinos". Se trata de un argumento económico para la modificación de una regla electoral. En Senado, hay muchos dirigentes de la UCR que están a favor de las PASO. A su vez, el PRO no se apresura a fijar posición. Alarmas en el tablero de control libertario.

También se pretenderá avanzar con modificaciones a la Boleta Única de Papel (BUP), con la intención de que existe la posibilidad de que votar "lista completa", a través de la inclusión en la boleta de un casillero. Ello, generará inmediatamente reticencia en los partidos provinciales que buscarán evitar el "arrastre" de las candidaturas nacionales.

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También se buscará modificar la Ley Orgánica de Partidos Políticos. Se modificarán las exigencias para la constitución de un partido político. Según el texto que remitirá el oficialismo se le solicitará a un partido político la presencia en al menos 10 provincias para poder tener representación a nivel nacional. Además, se perderá la personería en el caso de que el partido político no alcance el 3% en una de dos elecciones consecutivas.

Este último punto tabica la posibilidad de que partidos chicos se presenten a elecciones, y de esa manera se fragmente la oferta. Espacio como la Izquierda lo rechazarán de plano.

En el caso del financiamiento, elimina los topes a los aportes privados y quita los límites de gasto de campaña.

El Gobierno no mantuvo contacto ni sondeo con los bloques opositores. Sí lo hizo Santilli con gobernadores a través de un borrador que sufrirá cambios hasta el momento de entrar en Senado.



PV/fl