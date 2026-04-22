La causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito por la adquisición de tres propiedades, continúa este miércoles 22 de abril con las declaraciones de Pablo Martín Feijoo, amigo del jefe de Gabinete, quien presuntamente organizó la compraventa del departamento de la calle Miró al 500 en Caballito. Deberá presentar la documentación que demuestre los gastos del inmueble, inclusive su teléfono celular, en Comodoro Py.

La madre de Feijoo, Beatriz Viegas, es una de las jubiladas que le vendieron la propiedad a Adorni, junto a Claudia Sbabo. El hijastro de Sbabo deberá declarar el próximo 6 de mayo.

Ambas participaron de la operación no solo como propietarias, sino además como acreedoras de una hipoteca por 200 mil dólares, sin interés, con un plazo de devolución de un año y en caso de incumplimiento el inmueble debería restituirse, según el acuerdo.

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El rastro de las refacciones en el Country Indio Cua

En la investigación interviene el fiscal Gerardo Pollicita, quien busca identificar el origen de los fondos para las operaciones inmobiliarias realizadas por el funcionario. El expediente, que se tramita en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, tendrá varias audiencias en los próximos días.

Otro inmueble que se suma a la investigación es una casa en el Country Indio Cua, en la provincia de Buenos Aires, que se encuentra registrada a nombre de la esposa de Adorni, Bettina Angeletti. En la vivienda se realizaron mejoras con el contratista Matías Tabar, de la firma Grupo AA. Tabar está citado a declarar el viernes 24 de abril a las 9 en Comodoro Py, para detallar el costo de dichas refacciones.

El exdueño de la casa del country, Juan Ernesto Cosentino, también está citado por el fiscal para declarar en Tribunales el próximo 27 de abril.

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La trazabilidad inmobiliaria, en el foco de la fiscalía

En el marco de la investigación por el patrimonio del funcionario, la fiscalía ha intensificado las medidas para reconstruir la trazabilidad de sus operaciones inmobiliarias, con el departamento de la calle Miró como eje central.

Durante una extensa declaración del lunes pasado, la corredora Natalia Rucci —quien intervino en la venta del inmueble junto a su esposo, Marcelo Trimarchi— señaló una marcada discrepancia en los valores de la propiedad: mientras que por su experiencia el precio de mercado debería haber sido de 345 mil dólares, la unidad, que inicialmente se ofertó a 375 mil, terminó vendiéndose por apenas 230 mil dólares tras sucesivas bajas.

Esta diferencia de más de 100 mil dólares resulta clave para los investigadores, quienes buscan determinar si la maniobra respondió a una lógica de mercado o si formó parte de un esquema de ocultamiento patrimonial.

LT