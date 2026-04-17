Escuela de Yoga: apartan al juez Lijo de la causa por expresiones ofensivas a víctimas de trata

La Sala II de la Cámara de Casación Penal, integrada por los jueces Guillermo Yacobucci, Angela Ledesma y Alejandro Slokar, resolvió anular la resolución del juez Martín Irurzun y dispuso la separación del juez Ariel Lijo de la causa denominada “Escuela de Yoga”. Los jueces del máximo tribunal penal del país argumentaron que las manifestaciones extrajudiciales del juez Lijo sobre el expediente -que se encuentra radicada en su juzgado desde el año 2021- violentaron elementales garantías constitucionales.

La recusación al magistrado la presentaron las defensas de los procesados por las expresiones Lijo en la jornada “Encuentro internacional Unidos contra la Trata - Recomendaciones Post Cumbre Mundial Madrid, 2025”, que se hizo en el Senado el 23 de septiembre pasado.

En dicha exposición, Lijo señaló que la Argentina es uno de los países líderes en condenas judiciales en casos de trata. “Nosotros tenemos un caso importante, conocido como la secta yoga, que es [un caso] internacional, que tiene cantidad de propiedades, lavado, operaciones de lavado de dinero, falsos hospitales. La estructura de prostitución se llamaba Botánico. En referencia a que está lleno de gatos el [Jardín] Botánico. Hasta se lo tomaban como en joda, con una gran cantidad de detenidos, las víctimas (...) muy enojadas con los tribunales, con el Poder Judicial, muy especialmente enojadas", dijo.

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Las defensas de los procesados dijeron que la expresión “lleno de gatos” era “denigrante y cargada de prejuicios” y pidieron aparatar a Lijo. En octubre pasado, la presentación fue rechazada por la Cámara Federal y los abogados de los imputados interpusieron un recurso de Casación, que se pronunció este miércoles.

La jueza de la Sala II Angela Ledesma, quien lideró el acuerdo, subrayó que “la referencia a la existencia de una ‘secta’, la mención al ‘botánico’ y el uso del término ‘gatos’ para referirse a mujeres —expresión que, aun cuando pudiera considerarse una paráfrasis, resulta incompatible con los estándares de respeto y perspectiva de género exigibles a la función judicial— remiten a cuestiones que se encuentran en pleno trámite y que, en ese contexto, pueden ser razonablemente interpretadas como un adelanto de opinión”.

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La magistrada cuestionó que Lijo haya aceptado, durante el mismo evento en el Senado, un premio otorgado por la Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT) porque consideró que esa distinción se encontraba directamente vinculada con su labor en un expediente todavía en trámite.

La jueza Ledesma señaló la “necesidad de preservar, a través de su comportamiento público y profesional, una apariencia de neutralidad compatible con la confianza que debe inspirar la función jurisdiccional”.

“Las manifestaciones públicas efectuadas por el magistrado con referencia a una causa bajo su conocimiento resultan incompatibles con los deberes de prudencia, imparcialidad y reserva que dichas normas imponen, pues comprometen la apariencia de neutralidad que debe preservar quien tiene a su cargo la investigación”, enfatizó Ledesma. Yacobucci, que adhirió al voto de Ledesma, añadió en la sentencia -a la que accedió PERFIL- que los jueces a cargo del proceso deben ser “discretos y prudentes al realizar declaraciones públicas”.

El derrotero del expediente

Tras la sentencia de Casación, el expediente fue remitido a la Cámara Federal para que, “con la mayor celeridad posible”, se designe a un nuevo magistrado para continuar con la investigación. La semana pasada, en una de las últimas decisiones en la causa, Lijo había dictado la prisión preventiva de tres de los sospechosos investigados.

El año pasado, la Cámara Federal había confirmado los procesamientos dictados por Lijo sobre 17 de los imputados, entre ellos Juan Percowicz, el sindicado líder de la “secta del horror”.

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Según el expediente, la explotación sexual de las alumnas se hacía en el noveno piso del edificio situado en Estado de Israel 4457 , conocido como el “Museo”, que estaba acondicionado como si fuese la habitación de un hotel alojamiento pero también se llevaba adelante en departamentos de Palermo y en hoteles cinco estrellas.

El caso se conoció en agosto de 2022. En el expediente intervienen el fiscal federal Carlos Stornelli, y los cotitulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Alejandra Mángano y Marcelo Colombo.

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