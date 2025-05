La periodista Soledad Ferrari, autora del libro "Las Blaquier", sobre los secretos de una de las familias más poderosas del país, denunció amenazas por parte de los involucrados en el caso conocido como "La Secta de Villa Crespo", que investiga una presunta organización de trata que habría funcionado en la Escuela de Yoga Buenos Aires (EYBA). "Me dijeron que me iban a hacer mierda", expresó la escritora sobre las agresiones que comenzaron antes de que la Justicia ratificara el procesamiento de 17 personas acusadas en la causa.

En su libro, Ferrari se centró en la vida de las mujeres de la familia pero destinó una parte a contar el papel que desempeñó el ya fallecido Carlos Pedro Blaquier, dueño del ingenio Ledesma, en el episodio de "La Noche del Apagón", durante la última dictadura militar. Años después, realizó una reedición cuando se hizo pública la detención de los líderes de la EYBA, en 2022, y se vinculó como supuestos clientes a políticos, famosos y personas de poder, entre los que surgió el nombre del empresario azucarero.

Cómo es el libro que relata los vínculos de Blaquier con la dictadura y el caso de la "Secta" de Villa Crespo

La organización, que funcionó durante décadas en el país, fue desbaratada en agosto de ese año cuando se realizaron en simultáneo decenas de allanamientos en una causa por "asociación ilícita, trata de personas con fines de explotación sexual y lavado de activos". Ahora, la escritora dialogó con PERFIL y dio detalles de las amenazas que recibió por medio de múltiples "cuentas fantasmas" que le enviaron mensajes a través de las redes sociales.

"Primero, una de las personas involucradas en la EYBA me envió una carta a documento y me demandó por hablar de su vida privada en mi libro. Pero los periodistas sabemos que cuando la vida privada de alguien afecta al bien público podemos hablar sobre eso; lo que estaba haciendo él afectaba a muchísima gente", comenzó diciendo.

"Apenas entré a la audiencia me agredieron verbalmente, me pidieron una fortuna y que sacara todo lo que decía de esta persona en el libro o me iban a hacer un juicio. Pero ahora pareciera que dieron marcha atrás cuando se conoció el procesamiento", indicó en relación a la medida que tomaron los integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, el 23 de abril pasado.

En ese sentido, comentó que solo se dedicó a contar toda la información que figuraba en los expedientes. "Me agredieron con cuentas falsas desde las redes. Me escribieron diciéndome que sabían que tenía varias cámaras de seguridad en mi casa, que todas las mañanas me espiaban mientras me cambiaba y después me precisaron con lujo de detalles donde las tenía ubicadas", señaló la periodista.

"En Instagram me dijeron que me iban a hacer mierda y tuvieron el golpe bajo de meterse con mi familia. Me hackearon una cuenta donde tengo un emprendimiento y me hicieron gastos de pauta enorme", aseguró. Ferrari también mencionó que antes de que trascendiera la decisión juidicial le escribió la hermana de una de las víctimas y le dijo que ellos ya no querían a hablar, que para ellos era un capítulo cerrado en sus vidas. "Esta es gente muy pesada", agregó.

Escuela de Yoga: Confirmaron los procesamientos

La semana pasada, la Cámara de Apelaciones confirmó el procesamiento de las 17 personas acusadas por asociación ilícita, trata de personas y lavado de activos. El fallo tuvo los votos en mayoría de los jueces Roberto Boico y Martín Irurzun y, en minoría de Eduardo Farah; y fue en línea con una resolución dictada en diciembre pasado por el juez federal porteño Ariel Lijo.

El magistrado había dado lugar al pedido realizado por la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Número 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de Carlos Stornelli, y los cotitulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Alejandra Mángano y Marcelo Colombo.

Los acusados en la investigación son Juan Percowicz, señalado como supuesto líder de la organización, y Marcela Sorkin, María Susana Barneix, Ruth Viviana London, Susana Mendelievich, Mario Alberto Leonardo, Gustavo Aníbal Rena, Georgina Ivonne Hirschfeld, Marcela Argüello, María del Carmen Giorgi, Daniel Eloy Aguilar, Alicia Arata, Silvia Alicia Herrero, Luis Romero, Horacio Vesce, Daniel Gustavo Trepat Fryd y Federico David Sisrro.

Asimismo, acorde a la postura del Ministerio Público Fiscal (MPF), la Cámara también revocó el sobreseimiento de uno de los imputados, quien se desempeñaba como médico clínico en un presunto "Centro Médico Integral". El lugar se vendía como una “escuela filosófica” que tenía el fin de terminar con “los males del SIDA y las drogas” y realizar el “desarrollo de la felicidad”, según consta en el expediente.

La hipótesis principal sostiene que los imputados comandaban una organización coercitiva, quienes bajo el aparente estudio de la filosofía del yoga, explotaba a sus discípulas con personas de elevado poder económico en un local ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo. Para ello, contaban con una "clínica" ilegal, donde se dormía a las "alumnas" a través del consumo de distinto tipo de psicofármacos.

Durante los allanamientos, se incautaron más de un millón y medio de dólares, joyas y monedas de oro. De acuerdo a lo estimado en la investigación, contaría con un patrimonio de al menos 50 millones de dólares, depositados en cuentas radicadas en Estados Unidos. El juez Lijo ya había elevado a juicio el primer tramo de la causa en 2023, y por pedido de las defensas, la Cámara decretó la nulidad y le ordenó evaluar la prueba producida después del dictado de los procesamientos, los cuales ratificó tras realizar el procedimiento.

