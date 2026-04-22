miércoles 22 de abril de 2026
POLITICA
Interna libertaria

El Gobierno de Milei enfrenta una fractura interna entre sus influencers y diputados

El ecosistema digital que fue clave para el triunfo de Javier Milei atraviesa una etapa de desgranamiento tras la denuncia judicial del diputado Sebastián Pareja contra un grupo de militantes.

Sebastián Pareja
Sebastián Pareja | NA
Sabrina Chemen
Sabrina Chemen
 @sabri_periodismo

Una de las varias crisis que está atravesando el gobierno se dirime en las redes y tiene como protagonista a un grupo que fue muy importante para que el presidente Javier Milei lograra la victoria en las elecciones: los influencers libertarios. En un principio, un bloque unido y leal, que de a poco va desgranándose.

El último capítulo de esta serie comienza cuando el diputado Sebastián Pareja denuncia a once twitteros libertarios ante la Justicia por supuestas amenazas. Esta semana comenzaron las indagatorias.

La denuncia se ganó la furia del gremio twittero libertario. Y uno de los más conocidos influencers seguidores del presidente que mostraron su enojo es el conocido streamer “El Gordo Dan”. Vale aclarar: estos influencers tienen mucha convocatoria, con hasta 300.000 visitas por programa.

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El Gordo Dan expresa su desagrado por Pareja, y entra en escena Lilia Lemoine, que invita a El Gordo Dan a dejar de seguir al presidente. “De rebote” le tocó al influencer libertario Fran Fijap —conocido por ser escoltado por la policía por ingresar a una marcha en contra del gobierno— cuando El Gordo Dan le dijo a Lemoine "si tiene más IQ que Fijap".

Lilia Lemoine y Gordo Dan, a los cañonazos por Sebastián Pareja

Entre influencers que quedan en el camino, otros que se alejan del gobierno voluntariamente, y otros que discuten con sus diputados, el gobierno de Milei vive otra crisis, ahora también en las redes.

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