El Gobierno de Milei enfrenta una fractura interna entre sus influencers y diputados

Una de las varias crisis que está atravesando el gobierno se dirime en las redes y tiene como protagonista a un grupo que fue muy importante para que el presidente Javier Milei lograra la victoria en las elecciones: los influencers libertarios. En un principio, un bloque unido y leal, que de a poco va desgranándose.

El último capítulo de esta serie comienza cuando el diputado Sebastián Pareja denuncia a once twitteros libertarios ante la Justicia por supuestas amenazas. Esta semana comenzaron las indagatorias.

La denuncia se ganó la furia del gremio twittero libertario. Y uno de los más conocidos influencers seguidores del presidente que mostraron su enojo es el conocido streamer “El Gordo Dan”. Vale aclarar: estos influencers tienen mucha convocatoria, con hasta 300.000 visitas por programa.

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El Gordo Dan expresa su desagrado por Pareja, y entra en escena Lilia Lemoine, que invita a El Gordo Dan a dejar de seguir al presidente. “De rebote” le tocó al influencer libertario Fran Fijap —conocido por ser escoltado por la policía por ingresar a una marcha en contra del gobierno— cuando El Gordo Dan le dijo a Lemoine "si tiene más IQ que Fijap".

Lilia Lemoine y Gordo Dan, a los cañonazos por Sebastián Pareja

Entre influencers que quedan en el camino, otros que se alejan del gobierno voluntariamente, y otros que discuten con sus diputados, el gobierno de Milei vive otra crisis, ahora también en las redes.