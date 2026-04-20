Escala la interna libertaria: Nicolás Márquez llamó “mentiroso” a Adorni, Lemoine cruzó a Majul y Milei salió a respaldarla

La diputada Lilia Lemoine quedó en el centro de la escena política al protagonizar un fuerte cruce con el periodista Luis Majul, en su programa "La Cornisa", por la cobertura de las causas judiciales que involucran al vocero presidencial Manuel Adorni, en un contexto de creciente tensión interna dentro de La Libertad Avanza que también sumó cuestionamientos públicos desde el propio oficialismo.

La interna dentro de La Libertad Avanza atraviesa uno de sus momentos de mayor exposición pública. El escritor Nicolás Márquez, biógrafo del presidente Javier Milei, volvió a apuntar con dureza contra el vocero presidencial Manuel Adorni, a quien calificó de “mentiroso” y “sinvergüenza que se aferra al poder”, al tiempo que reiteró su pedido de renuncia en medio de las causas judiciales que lo involucran.

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Las declaraciones de Márquez no son aisladas, sino que se inscriben en una escalada de tensiones dentro del espacio oficialista que también incluye cruces entre dirigentes, comunicadores afines y periodistas. El conflicto se amplificó en redes sociales y en los medios, donde se debate tanto la situación de Adorni como el tratamiento informativo del caso.



Cruces mediáticos y disputa interna

En ese contexto, la diputada Lilia Lemoine protagonizó un fuerte cruce con el periodista Luis Majul, a quien cuestionó por la cobertura mediática de las causas judiciales que enfrenta Adorni. Lemoine señaló a los periodistas que se basaban en los dichos de "una persona que no es un funcionario y no es miembro de La Libertad Avanza". "Ustedes a una persona como Nicolás Márquez generalmente la citan para insultarla y maltratarla, le piden una opinión solamente porque les sirve que de este mensaje sobre Adorni. La mayoría de los diputados están hablando, no puede ser que lo llamen a él para opinar sobre lo que opinan los senadores y diputados de La Libertad Avanza, es una Barbaridad" y agregó "no es una voz autorizada para hablar sobre este tema, sino para conducir una opinón". Mientras, Majul le pedía que se calme y señaló que "nosotros (los periodistas) queremos escuchar todas las voces"

El intercambio dejó en evidencia el malestar de sectores libertarios con parte del periodismo y volvió a exponer las diferencias internas dentro del oficialismo.

El biógrafo de Milei llamó "sinvergüenza que se aferra al poder" a Manuel Adorni y pidió su renuncia

A su vez, Majul reveló que mantuvo un “diálogo privado” con el presidente Javier Milei ese mismo día. “Tengo el privilegio de poder decirle al presidente lo que pienso”, sostuvo el conductor radial, quien además marcó distancia de la disputa: “Con todo respeto, no me interesa la interna libertaria”.

Este episodio se suma a otros enfrentamientos recientes dentro del espacio, como el cruce entre Lemoine y el influencer conocido como “Gordo Dan”, que también dejó al descubierto las tensiones tras la citación judicial a usuarios de redes sociales vinculados al oficialismo por amenazas a Sebastián Pareja, armador bonaerense respaldado por Karina Milei. Lemoine, mediante un intercambio de posteos en la red social X, le dejó en claro a Dan que si no apoya a Pareja debería "dejar de seguir a Milei".



Milei respaldó a Lemoine y cuestionó a los medios

En medio de la polémica, el presidente Javier Milei intervino directamente a través de su cuenta en X para respaldar a Lemoine y criticar el accionar de algunos sectores mediáticos.“Lilia tiene razón. Muchas veces, con toda la intención de ensuciar, llaman a personas a opinar (sabiendo la respuesta que muchos usan para ganar cámara) como si fueran parte de LLA aún sabiendo que no lo son. En 2023 lo han hecho miles de veces con el fin de ensuciar. CIAO!”, expresó el mandatario.

El mensaje del jefe de Estado no solo ratificó su apoyo a la diputada, sino que también dejó en claro su postura frente a la cobertura mediática, en un clima de creciente confrontación con el periodismo.



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