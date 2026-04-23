Dante Gebel se reunió con referentes de la CGT y Llaryora, de cara al 2027

Dante Gebel volvió a ponerse en contacto con figuras políticas y sindicales, potenciando los rumores sobre su posible candidatura presidencial para el 2027, tras el Mundial de Fútbol. El pastor evangélico mantuvo, durante los últimos días, encuentros con referentes de la CGT como Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Juan Pablo Brey. Además, se reunió con Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, quien el mes pasado mandó a uno de sus funcionarios al encuentro federal del espacio “Consolidación Argentina” realizado en Lanús para potenciar la posible candidatura de Gebel.

El pastor también fue entrevistado por el periodista Luis Novaresio, y este material se emitirá en el canal de noticias A24 en las próximas horas.

Fuentes cercanas a Gebel le dijeron a la Agencia Noticias Argentinas (NA) que “Dante está a full, con muchas ganas, va a seguir con su perfil outsider y sin criticar abiertamente al presidente Javier Milei”. Y agregaron que el pastor podría aliarse al peronismo para formar una “gran coalición”.

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Dante Gebel

Cuándo fue el lanzamiento de “Consolidación Argentina” y quiénes participaron de él

“Consolidación Argentina”, el nuevo espacio social y político que impulsan referentes de diferentes sectores, celebró su acto oficial de lanzamiento el 31 de diciembre de 2025 con el fin de “trabajar en el sustento político, programático y territorial de una candidatura presidencial de Dante Gebel”.

Según Noticias Argentinas, el evento tuvo más de 200 asistentes, entre empresarios, dirigentes sociales, líderes sindicales y políticos de diferentes provincias.

El cosecretario de la CGT, Cristian Jerónimo

El acto se realizó en el Club de Pescadores de la costanera porteña y fue presentado como un ámbito que busca “construir las condiciones políticas, sociales y organizativas necesarias para una propuesta nacional asociada al liderazgo de Gebel”, un pastor evangélico, conferencista, conductor de televisión y actor “aún no formalizado como candidato”.

Estuvieron presentes en el evento, Mariano Vilar (SICONARA); Cristian Jerónimo (CGT); Eugenio Casielles, exintegrante de La Libertad Avanza; Javier López (SEAMARA); Pedro Villareal (Clubes de Barrio); Néstor Segovia (Metrodelegados); Ariel Frías (empresario); Lucas Aparicio; Yamil Santoro; y referentes del Partido del Trabajo, entre otras figuras.

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El dirigente sindical Juan Pablo Brey (Aeronavegantes) intervino para decir que “no hay justicia social sin producción, no hay salario digno sin industria y no hay Nación sin trabajadores organizados”. Luego, el legislador porteño Casielles denunció que “la Argentina no atraviesa una crisis episódica, sino una crisis de consolidación. Los países no fracasan cuando cambian, sino cuando no logran consolidar lo que cambian”.

Juan Pablo Brey con Dante Gebel

Jerónimo, referente de la CGT, remarcó que Gebel tiene la capacidad necesaria para “integrar diferentes pensamientos en la construcción de un país que genere oportunidades”; mientras que José Minaberrigaray (Empleados textiles) afirmó que este nuevo espacio busca ser transversal porque “en la voz de Dante Gebel encontramos una palabra que une”.

El evento incluyó la presentación de un comunicado donde se afirma que “Consolidación Argentina” existe para alcanzar las condiciones necesarias de manera que, si Gebel "decide asumir el desafío”, lo haga acompañado “por una dirigencia responsable, una base territorial organizada y un proyecto nacional acorde al momento histórico”.

HM