Kicillof asumirá la presidencia del PJ bonaerense este viernes, y se prepara para enfrentarse a Milei en 2027

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, asumirá la presidencia del Partido Justicialista bonaerense el próximo viernes, un movimiento estratégico fundamental para potenciar su candidatura presidencial de cara al 2027.

Este 24 de abril el Consejo Provincial del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires se reunirá a las 14 horas en la sede partidaria de la calle 54 N° 618 de La Plata, para proclamar sus autoridades y el mandatario bonaerense podrá asumir oficialmente la conducción del partido.

En la convocatoria que se dio a conocer se enumeran los temas que se discutirán, incluyendo el análisis de la situación política en la coyuntura actual, la distribución de cargos, el proceso de afiliación y la lectura de la resolución de proclamación de la Junta Electoral Partidaria.

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Kicillof ocupará el lugar de Máximo Kirchner, líder de La Cámpora, quien pasará a encabezar el Congreso partidario. La vicegobernadora Verónica Magario y Federico Otermín, intendente de Lomas de Zamora, se harán cargo de las vicepresidencias, mientras Mariano Cascallares, diputado provincial e intendente en uso de licencia de Almirante Brown, ocupará la Secretaría General.

De esta forma, el gobernador quedará al frente del principal partido de la provincia más importante de Argentina en un marco complejo, con el peronismo buscando reagruparse y armar una estrategia exitosa que les permita vencer a La Libertad Avanza en las elecciones presidenciales del año que viene.

Verónica Magario y Axel Kicillof

Las críticas de Kicillof contra Milei desde Barcelona

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, viajó a Barcelona para participar del panel “Respuesta progresista local: la primera línea de la democracia”; además, celebró encuentros bilaterales con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y otros líderes políticos internacionales.

El referente peronista lanzó, desde España, durísimas críticas este 18 de abril contra el máximo líder de La Libertad Avanza: “Desde que uno de los líderes más extremos de la ultraderecha, como Javier Milei, gobierna la Argentina, se intentó instalar que sus políticas han generado estabilidad económica, inversiones e inserción internacional, pero la realidad demuestra todo lo contrario”.

La foto de Kicillof con Lula en España

Y agregó: “Las políticas de Milei no están funcionando: son un fracaso y están destruyendo nuestro aparato productivo, los salarios, la educación y la salud. Quienes tenemos responsabilidades a nivel local no podemos escaparnos ni hacernos los distraídos: debemos darle respuesta a nuestra gente con inversión pública y políticas que traigan bienestar".

A continuación, subrayó que "tenemos que hacerlo también brindando certezas y perspectivas de futuro: a nuestros pueblos debemos mostrarles que hay otro camino que no es el de la guerra, la crueldad y el abandono”.

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Kicillof adelantó que “desde la provincia de Buenos Aires, y en representación del pueblo de la Argentina, decimos que estamos en contra de las matanzas y de la persecución, y a favor de la justicia social. Milei no representa lo que sienten y lo que piensan los bonaerenses y los argentinos”.

Y cerró diciendo: “La respuesta a los problemas de nuestro pueblo no es solo local: es esencial que le expliquemos a todo el planeta que no es por el camino que está tomando la ultraderecha internacional como se van a alcanzar soluciones reales. Ante esta ideología, la respuesta tiene que ser también internacional y aquí la estamos construyendo”.

HM