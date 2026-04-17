Sergio Berni: "Me entusiasma la candidatura presidencial de Jorge Brito"

En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), el senador Sergio Berni sorprendió al expresar su respaldo a una eventual postulación presidencial de Jorge Brito. “Me gusta la alternativa como candidato a presidente de Jorge Brito”, aseguró, y remarcó que el movimiento necesita “tener candidatos que representen distintas miradas, desde la izquierda hasta el centro o la centroderecha”.

Sergio Berni es médico, abogado y político que actualmente se desempeña como senador de la provincia de Buenos Aires por la Segunda Sección Electoral, con mandato hasta 2027. Fue ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires bajo la gestión de Axel Kicillof y secretario de Seguridad de la Nación durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

Estábamos comenzando conversando con Sergio, mientras estábamos en la tanda comercial, sobre la interna del peronismo en la provincia de Buenos Aires, y me sorprendió con lo que me da pie para la primera pregunta. Me decía: “Me gusta la alternativa como candidato a presidente de Jorge Brito”. Cuéntenos por qué.

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El peronismo es un movimiento. Si nos encerramos en el peronismo como un partido, como una partidocracia, ya empezamos, por lo menos para mí, con el pie izquierdo, porque la partidocracia es una parte. Y el peronismo es un movimiento, es algo mucho más que una parte, es algo que abraza a todos, que necesita reconstruir un país, que necesita volver a representar los intereses del país y los intereses de las grandes mayorías.

Y para eso me parece que, en ese espectro del peronismo, deberemos tener un candidato que represente más el peronismo de izquierda, un peronismo por ahí de centro, centro derecha, y no sé si habrá un peronismo de derecha. En ese escenario, me parece que sería lo mejor que nos podría pasar a cada uno de los peronistas y, en especial, a cada uno de los candidatos.

Me parece que las PASO fueron la mejor reforma del Código Electoral después de la Ley Sáenz Peña y la incorporación de la mujer al sufragio. Y me parece que, a pesar de haber sido nosotros mismos quienes impulsamos las PASO, no nos hemos beneficiado de la calidad política que genera una PASO a la hora de tener que elegir un candidato.

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Lo que usted dice es que, finalmente, las PASO sirvieron para ordenar a los opositores al peronismo y que el peronismo siempre fue con candidato único, y que esta vez tendría que ir, como va en el pasado de la oposición, con varios candidatos y que sea la PASO la que elija cuál.

Siempre sostuve que la PASO era un gran instrumento para el movimiento justicialista, que era una pérdida de oportunidad no aprovecharla, y que, mucho más, habiendo sido un instrumento electoral propuesto por Néstor Kirchner. Así que yo estoy totalmente convencido de que el peronismo necesita una muy buena PASO, y eso lo va a potenciar y, por sobre todas las cosas, lo va a nutrir, porque una PASO es algo que debe potenciar. Sobre todo, hay que tener esa mirada. De potenciar, de abrirse, de entender, de lograr comprender lo que los diferentes candidatos proponen para hacer una síntesis, y la mejor síntesis para el país.

Hablamos también en el corte de una frase dicha por Verbitsky, de que Cristina va a apoyar a cualquier candidato que no fuera Kicillof, y usted me decía en el corte: “No, Cristina no está para hacer daño, sino para que el peronismo gane”. Me gustaría compartir con la audiencia su visión.

No tengo ninguna duda. Es la presidenta del Partido Justicialista, no solamente tiene la vocación, sino que tiene la obligación de generar los instrumentos, las alternativas y las instancias para que el peronismo gane. Y si el candidato más competitivo que tiene el peronismo es Axel Kicillof, no tengo ninguna duda de que va a acompañarlo. Esto recién empieza. Ojalá el peronismo salga de ese retardo, ojalá el peronismo salga de su etapa especulativa.

Este estrés postraumático que nos dejó al peronismo, Alberto Fernández, no solamente generó confusión, generó pérdida de orientación y, por sobre todas las cosas, una pérdida de la autoestima. Ojalá que el peronismo recupere lo antes posible su proactividad, que el peronismo no se convierta en un aparato especulativo de esperar que a Milei le vaya mal para ver cómo resurge el peronismo.

El peronismo tiene los hombres, tiene la doctrina y, por sobre todas las cosas, tiene esa vocación de poder que hace que sea un partido que, por tradición, siempre se tuvo que poner el país al hombro cuando la Argentina estuvo mal. Y me parece que esta no va a ser la excepción, pero no lo puede hacer en base a la desgracia de Milei, porque la desgracia de Milei es la desgracia del pueblo argentino, sino que lo tiene que hacer en base a una actividad proactiva y entendiendo que necesitamos una Argentina con todos y para todos.

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No se puede ganar la Nación sin ganar la provincia de Buenos Aires, donde prácticamente está uno de cada cuatro argentinos, ¿cómo ve la provincia de Buenos Aires para el peronismo en la candidatura? También comentábamos en el corte que algunas personas consideran que Sergio Massa podría llegar a ser un candidato a gobernador y no a presidente. ¿Cómo imagina usted esa posibilidad y otras posibilidades para la gobernación de la provincia de Buenos Aires?

Hoy el peronismo tiene más de 12 candidatos. Eso habla de la calidad política de sus dirigentes. Tener por lo menos 12, 14 candidatos hoy a ser gobernador en la provincia de Buenos Aires es un síntoma positivo y, por sobre todas las cosas, es un síntoma de que el peronismo está vivo. Creo que Sergio Massa es uno de los hombres que más conoce el Estado, es uno de los hombres que más conoce la provincia. Me parece que es un hombre que, más allá de que él lo niega, tiene muchísimas posibilidades de ser gobernador en la provincia de Buenos Aires.

Repasamos los candidatos de la provincia.

Y de la provincia tenemos candidato: Ferraresi, Katopodis, Bianco, la intendenta de Moreno, Federico Achával, Otermín, Mayra Mendoza, el intendente de La Plata, Julio Alak.

¿Usted?

Yo estoy para ayudar, yo estoy para acompañar a aquellos que tengan la vocación de transformar temas que han quedado irresueltos en la provincia de Buenos Aires. Uno no puede ser insensible cuando ve el problema de educación, que para mí es la piedra fundacional del crecimiento de cualquier ser humano. Resolver, de una vez y para siempre, los problemas de inseguridad. Creo que hay muchas cosas que todavía puedo aportar y, en ese sentido, voy a aportar a aquel que tenga esa voluntad de ir por ese camino.

¿Y seguridad?

Yo tengo una mirada muy agresiva contra el combate a la inseguridad. La provincia de Buenos Aires es una provincia que tiene problemas de seguridad. Ya hemos erradicado prácticamente el delito complejo. Yo recuerdo que cuando comencé como ministro de Seguridad en la provincia de Buenos Aires, el delito que no dejaba dormir al bonaerense, que era traumático, era el secuestro extorsivo. Teníamos cinco, seis, diez secuestros extorsivos todas las noches.

Yo recuerdo, a los dos días de haber asumido, el asalto al Banco Nación: bandas organizadas que mataron, ejecutaron a un cajero a sangre fría. Bueno, teníamos un problema de delito complejo que estaba bastante sofisticado, bastante arraigado, que parecía que no se iba a solucionar, y lo solucioné. ¿Cuánto hace que usted no ve un secuestro extorsivo o un delito complejo?

Ahora, lo que queda es eso: el delito simple, el delito sencillo, que no deja de ser tan o más peligroso que el delito complejo. Y afecta mucho más en cuanto a masividad, por supuesto. Y creo que tiene una resolución con mano firme que se puede realizar de manera muy eficiente, eficaz y rápida.

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¿Y qué hace falta, y qué hizo falta, que no hubo cuando usted estuvo al frente de eso en la provincia?

Lo que pasa es que siempre se piensa que el problema de la seguridad es un problema excluyente de la policía. Y la verdad es que el ministro de Seguridad en la provincia de Buenos Aires es el ministro de la policía, no es el ministro de seguridad. La seguridad es una actividad multidisciplinaria, y hay que coordinar, por sobre todas las cosas, y más que coordinar, exigir a cada uno de esos elementos que se haga cargo y responsable de la actividad que le toca. No puede ser que todos se saquen el problema descansando en la responsabilidad de la policía. Eso es una mirada errónea de cómo abordar la seguridad en la provincia de Buenos Aires.

En un acto en el que participó el gobernador, fue silbado por la policía, ¿qué impresión le causó eso?

No sé, porque la verdad es que, obviamente, la impresión no es la mejor. Me parece que ensució una actividad importante para la policía, que era el egreso de un grupo importante de oficiales. Pero no sé qué falló, si fue la organización o si fue hecho con alguna intención.

Usted decía: como la presidenta del partido es Cristina Kirchner, no va a apoyar a nadie en una interna, porque todos van a ser candidatos del Partido Justicialista. ¿Puedo seguir por esta línea de pensamiento?

Yo creo que sí, ¿por qué no tener un candidato de preferencia? Porque el Partido Justicialista, más allá de tener una presidencia, es un órgano colegiado donde lo integran más de 30 autoridades. Ese órgano colegiado tiene la obligación de generar todos los instrumentos y todas las instancias para que cualquiera de los candidatos que representa el justicialismo tenga la fuerza y la potencia necesaria electoral frente a 2027.

RM/ff