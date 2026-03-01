“Trump nos arrastra a una guerra catastrófica”

Nos despertamos con una noticia escalofriante: durante la noche, Donald Trump lanzó ´importantes operaciones de combate´ contra Irán, arrastrándonos de cabeza a una guerra catastrófica que el pueblo estadounidense NUNCA autorizó.

Esto es Trump lanzándonos a una guerra sin debate público, sin la autorización del Congreso y sin el consentimiento de quienes pagarán las consecuencias. Pero el Congreso aún tiene el poder, y la responsabilidad, de detenerla. Ahora, Schumer pide al Congreso que regrese a Washington D. C. para adelantar la votación sobre los Poderes de Guerra lo antes posible.

El Congreso puede detener esto, pero solo si cada uno de nosotros exige acción YA.

Ya hemos visto esta pesadilla. Vietnam. Irak. Afganistán. Décadas de guerras interminables que costaron billones de dólares, mataron a cientos de miles de inocentes y no dejaron a nuestra nación más segura. No podemos permitir que la historia se repita por el desesperado intento de Trump de distraer la atención de sus propios fracasos.

Ya se han perdido decenas de vidas trágicamente. Y Trump acaba de advertir: “Las vidas de valientes héroes estadounidenses podrían perderse y podríamos tener bajas. Eso sucede a menudo en la guerra”.

Incluso miembros de la base MAGA de Trump condenan este ataque. Tucker Carlson lo calificó de “absolutamente repugnante y malvado”.

Ahora Schumer convoca a los senadores a reunirse para votar sobre la Ley de Poderes de Guerra. La Cámara de Representantes ya tiene previsto votar la próxima semana sobre una resolución complementaria, liderada por Ro Khanna y Thomas Massie, que reafirmaría la autoridad constitucional del Congreso y prohibiría la participación de Estados Unidos en una guerra con Irán a menos que el Congreso la autorice explícitamente.

Ya hemos visto esto antes. Las mentiras. La escalada. La devastación. Y los billones de dólares públicos desviados de la atención médica, la vivienda, la acción climática y la educación. Porque la guerra interminable es un regalo para los fabricantes de armas y los contratistas de defensa, y un desastre para los trabajadores de Estados Unidos y para los civiles inocentes en el extranjero.

Solo el Congreso tiene el poder de declarar la guerra, no el presidente por capricho. Así que esto es lo que pueden hacer ahora mismo: Díganle a sus congresistas: “No a la guerra sin fin, no al cheque en blanco, no a las acciones ilegales”. Voten SÍ a las Resoluciones de Poderes de Guerra para detener la guerra de Trump contra Irán.

Los miembros de nuestra Revolución siempre han defendido la diplomacia en lugar de la destrucción y la paz en lugar de la guerra. El belicismo unilateral de Trump debe terminar. Juntos, hagámoslo realidad.

Our Revolution

Bernie Sanders