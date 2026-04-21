Cómo fue el vínculo entre el Papa y la CGT

La CGT, desde el minuto uno de la era Papa Francisco, se preocupó por mantener una excelente sintonía con Jorge Bergoglio. Este vínculo incluyó reuniones y difusión de su mensaje en cada oportunidad.

Tal como pudo saber PERFIL, en la mesa chica cegetista siempre hubo concordancia ideológica con el representante de la institución eclesiástica. En cada encuentro que mantuvieron en estos años, su visión sobre el empleo, los derechos laborales y los derechos humanos tuvo mucho eco en la calle Azopardo.

De hecho, al día de hoy, muchos dirigentes recuerdan como el Papa opinó sobre muchas cuestiones de la coyuntura política y económica y el tiempo “le dio la razón”. Durante la era Javier Milei, los encuentros fueron varios y todos tuvieron el mismo eje: el trabajo.

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En septiembre de 2024, Francisco recibió en el Vaticano a la cúpula de la Central, encabezada por Héctor Daer y Pablo Moyano. Fue el encuentro más significativo. En aquella reunión de casi media hora, el Papa no solo escuchó el diagnóstico de los gremialistas sobre la situación laboral en Argentina, sino que les entregó un mandato claro: "No se olviden de los pobres y defiendan la dignidad del trabajo", además de que se procure “el diálogo social para resolver de manera tripartita los principales problemas que vive nuestro país”.

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Meses antes de la cumbre general, el hombre de la Iglesia recibió a una delegación de sindicatos del transporte y servicios. Y no dudó en posar con una bandera de Aerolíneas Argentinas, justo en momento en los que el oficialismo libertario buscaba privatizar la firma estatal. Toda una señal de su distancia con la admnistración de La Libertad Avanza. Allí estuvieron Juan Pablo Brey (Aeronavegantes) y Cristian Jerónimo (SEIVARA) y actual triunviro cegetista.

Con ese telón de fondo, y a un año de su partida, la central obrera decidió homenajear en sus redes sociales al cura hincha de San Lorenzo. "El trabajo es con derechos o es esclavo", sostuvo en una publicación donde citó los dichos del Santo Padre. "Porque creemos en una Patria justa, libre y soberana. Porque el salario es dignidad y no variable de ajuste. Porque sin derechos, no hay futuro. ¡Nos vemos en la marcha!", agregó desde su cuenta de la red social X.

También evocó al Papa y recordó una de sus principales definiciones de la entrevista brindada a la periodista Bernarda Llorente en 2023. Aquella vez, el Pontífice había subrayado la necesidad de que los trabajadores y trabajadoras sean tratados con justicia y respeto.

"Cuando un trabajador no tiene derechos o se lo contrata por poco tiempo para ir cambiándolos y no pagar aportes, se lo convierte en esclavo y uno se transforma en verdugo. Verdugo no es sólo aquel que mata a una persona, sino también el que explota a una persona", consideró.

Y agregó: "Tengo datos sobre la explotación laboral en el mundo que son muy grandes. Y es muy duro eso. El trabajo te confiere dignidad y de ahí que el trabajador tiene derechos concretos. Quien lo contrata para trabajar tiene que proveer servicios sociales, que son parte del derecho. El trabajo es con derechos o es esclavo".

A su vez, vale destacar que la CGT anunció la marcha a Plaza de Mayo en conmemoración por el Día del Trabajador, luego de una reunión mantenida días atrás por su Consejo Directivo Nacional. Según explicó Jorge Sola, uno de miembros del triunvirato que conduce la organización sindical, será en reclamo por "la caída del poder adquisitivo, la pérdida del salario y el endeudamiento familiar".

"También se llevará adelante una celebración religiosa conmemorando al Papa Francisco, su relación con la defensa del mundo del trabajo, de los trabajadores y de las representaciones gremiales como tales. Ese vínculo que el Papa Francisco ha llevado adelante con la solidaridad como bandera", detalló el dirigente sindical.