Milei cantó en Israel, encendió una antorcha y reafirmó su alianza con Netanyahu

En el cierre de su gira, Javier Milei participó del 78° aniversario de la independencia de Israel. En la ceremonia cantó “Libre” y fue el encargado de encender una de las 12 velas que representan a las tribus del pueblo judío. Además, culminó con un discurso en el que reafirmó su alianza estratégica con Benjamin Netanyahu.

La ceremonia de las antorchas es un evento destacado en Israel, porque marca la finalización del Día del Recuerdo, en homenaje a los soldados caídos y las víctimas de acciones violentas.

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Allí, el Presidente interpretó la canción de Nino Bravo, acompañado por dos cantantes locales. Una vez terminada, dio su discurso y bailó como cierre de la celebración.

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Entre sus palabras destacó que “Argentina e Israel no son meramente socios, son naciones amigas”, y precisó: “los amigos forjan lazos inquebrantables para toda la vida, unidos por valores morales compartidos”.

Además, agradeció haber sido elegido para encender una de las antorchas, siendo el primer líder extranjero en tener ese honor. Ante lo que aseguró que “no se dejaron amedrentar por el poderío enemigo, sino que hicieron frente y trajeron el milagro de la luz en medio de tanta oscuridad. De ellos aprendimos que la victoria en el campo de batalla no se da por la cantidad de soldados, sino por las fuerzas que vienen del cielo”. El Presidente dijo, categórico: “la luz siempre triunfa sobre las tinieblas”.

Asimismo, aseguró su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén, “la capital espiritual de esta Nación, tan pronto como las condiciones lo permitan”.

Los viajes de Milei

En este tercer viaje del mandatario argentino a Israel, estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y desarrolló una intensa agenda que puso en marcha el mismo día de su llegada con una visita al Muro de los Lamentos, junto al embajador argentino Axel Wahnish.

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Durante la gira, el Presidente mantuvo reuniones bilaterales de primer nivel, anunció acuerdos y recibió reconocimientos como el Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Bar-Ilan. Hoy, con una visita a la Iglesia del Santo Sepulcro, rindió un homenaje al papa Francisco, en el primer aniversario de su muerte.

“La visita a Yeshiva Hebron fue una locura. Milei rompió el protocolo, se fue por un pasillo y los chicos se le abalanzaban. Nunca vi nada parecido”, comentó a Infobae un testigo de la imprevista situación.

Esta tarde, luego de un último paso por el Muro de los Lamentos, el Presidente y su comitiva emprenderán el regreso al país, donde se espera que lleguen mañana.

RG/AF