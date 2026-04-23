Por primera vez una mujer presidirá el Colegio Público de la Abogacía porteño

Con el 47 por ciento de los votos, la abogada Alejandra García se impuso este miércoles en las elecciones del Colegio Público de la Abogacía porteño y será la primera mujer en conducir la entidad. García era parte de la lista Unidad en Defensa de la Abogacía y dará continuidad a la gestión que inició hace cuatro años Ricardo Gil Lavedra.

Durante los dos días, votaron 16554 abogados y abogadas. Se trata de 3000 matriculados más que en las elecciones de 2024. La lista de García obtuvo unos 7400 votos, casi el doble que la agrupación Gente de Derecho, que cosechó poco más de 4100.

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“La contundencia del triunfo revela que la abogacía está dispuesta a tener un Colegio público serio, respetuoso, que defienda las incumbencias, los honorarios y también la independencia judicial y las garantías del Estado de derecho”, sostuvo Gil Lavedra.

En tanto, García, que era hasta ahora coordinadora Legal y Técnica de la institución, aseguró que “el resultado refleja el reconocimiento a un trabajo sostenido durante estos cuatro años. Un Colegio que se ordenó, modernizó y volvió a estar presente cada vez que se intentó afectar nuestro ejercicio profesional”.

“Ese es el camino que los abogados y abogadas hoy validan. Y es también la confirmación de una convicción: el ejercicio de la abogacía no es individual”, planteó García.

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Además, García prometió “seguir adelante con un Colegio que interviene cuando están en juego nuestras incumbencias, sostiene la defensa de nuestros honorarios y asume su responsabilidad institucional frente a las condiciones en las que ejercemos la profesión”.

Consultada sobre el hecho de ser la primera mujer en presidir el Colegio Público, la abogada subrayó que “no es un mérito individual”.

“Es el resultado de una forma de conducir que llevó adelante Ricardo Gil Lavedra, que abrió espacios y nos trató como iguales. Y es, además, parte de un camino que muchas mujeres fueron construyendo antes, y al que me honra dar continuidad”, afirmó.

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En las elecciones que se llevaron adelante este martes y miércoles en el edificio del Colegio, en Corrientes al 1400, participaron cinco listas: Unidad en Defensa de la Abogacía, Gente de Derecho, Espacio Abierto de Abogados, Por Más Abogacía y Los que Vemos el Colegio.

Desde una de las listas opositoras el abogado Daniel Llermanos saludó a García: “En nombre de Abogados Solidarios y como integrante de la Lista 47 que postuló a Jorge Rizzo (...) felicito a la flamante candidata electa Alejandra García quien contará con toda la colaboración necesaria para que su gestión sea en beneficio de todos los colegas. Nuestros mejores deseos”.

LT