El clima de tensión entre el Gobierno de Javier Milei y el periodismo alcanzó un nuevo pico este jueves. Con un mensaje por redes sociales, el Gobierno justificó las restricciones de acceso a la Casa Rosada que dejaron a la Sala de Periodistas vacía por primera vez en décadas. Javier Lanari, subsecretario de Prensa y vocero gubernamental, fue el encargado de fijar la postura oficial a través de sus redes sociales.

"La Casa Rosada no es un estudio de televisión ni un set de filmación. Es la sede del Poder Ejecutivo y un objetivo de seguridad nacional. El respeto a las normas y a las instituciones no es opcional. Quienes confunden libertad de expresión con libertinaje para vulnerar la seguridad del Presidente y de la Casa de Gobierno deberán responder ante la Justicia", escribió Lanari en sus redes sociales.

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Esta decisión drástica es el corolario de una semana de alta confrontación. La Casa Militar, organismo encargado de la custodia presidencial liderado por el general de Brigada Sebastián Ibáñez, formalizó una denuncia penal contra los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, de la señal Todo Noticias (TN).

El Gobierno de Javier Milei prohibió el ingreso a los periodistas acreditados a la Casa Rosada

La presentación judicial, que recayó en el juzgado de Ariel Lijo, los acusa de "revelación de secretos políticos y militares" e "intromisión ilegítima". El detonante fue la emisión de un informe en el programa ¿Y mañana qué?, donde se mostraron imágenes grabadas en áreas internas y de uso común de la Casa de Gobierno.

Según la denuncia, estas filmaciones exponen vulnerabilidades de seguridad y protocolos internos. El propio presidente Javier Milei respaldó la medida desde sus redes con términos durísimos, calificando a los involucrados como "delincuentes" y "basuras inmundas que portan credencial de periodistas".

El rechazo de FOPEA y la política

La respuesta no se hizo esperar. El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) emitió un comunicado urgente en el que advierte sobre la gravedad institucional de prohibir el ingreso a los acreditados y quitarles el acceso biométrico. "La libertad de prensa es un pilar de la democracia que no puede ser condicionado por interpretaciones discrecionales de seguridad nacional", señalaron.

En la red social X, figuras del periodismo y la política expresaron su repudio. Liliana Franco, periodista acreditada de larga trayectoria, denunció: "El gobierno cerró la Sala de Periodistas. Decidió no renovar las acreditaciones de todos por la denuncia a raíz de la filmación de Geuna. No se sabe hasta cuándo".

Mariel Fitz Patrick se sumó a las críticas resaltando la desproporcionalidad de la medida que afecta a todos los medios por igual. Desde la oposición, el diputado Germán Martínez (Unión por la Patria) calificó el hecho como un "apagón informativo inédito", mientras que otros referentes como Myriam Bregman tildaron la maniobra de "autoritaria".

Una visita de peso bajo total hermetismo

Un detalle que no pasó desapercibido es el timing de la prohibición. Mientras la prensa tenía vedado el ingreso, el presidente Javier Milei recibirá a las 14 hs en su despacho a Peter Thiel, el magnate tecnológico y cofundador de PayPal y Palantir.

Thiel, conocido por su visión crítica de las democracias tradicionales y su liderazgo en empresas de recolección de datos e inteligencia artificial, mantuvo un encuentro privado con el mandatario. La ausencia de periodistas en el edificio evitó cualquier tipo de guardia periodística o registro independiente de una visita que despierta interrogantes sobre la gestión de datos sensibles en el país.

Al cierre de esta nota, la Sala de Prensa permanece con las luces apagadas y los accesos bloqueados, marcando un precedente que organizaciones de prensa ya califican como el más grave desde el retorno de la democracia.

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