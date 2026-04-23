El intendente Fernando Gray profundiza su ofensiva contra el Ejecutivo nacional al advertir que el superávit fiscal de Javier Milei se sostiene sobre un desfinanciamiento crítico que amenaza con "quebrar" la estructura sanitaria y social bonaerense. A partir de su entrevista en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), el mandatario de Esteban Echeverría exige una renovación técnica del peronismo que supere la inmovilidad de la interna partidaria para consolidar a Axel Kicillof como el eje de una alternativa política estructural.

El intendente del partido de Esteban Echeverría, en la provincia de Buenos Aires, Fernando Gray, asumió como intendente en 2007 y desde entonces fue reelecto en varias oportunidades. A lo largo de su carrera también tuvo un rol importante a nivel partidario: fue presidente del Partido Justicialista bonaerense, cargo desde el cual protagonizó tensiones internas, especialmente durante la reorganización del peronismo en los últimos años.

Me parece que usted fue, de algún modo, un adelantado en la crítica a La Cámpora en la provincia de Buenos Aires y, al menos, las elecciones parecen haberles dado la razón. De unos 18 distritos en disputa, La Cámpora obtuvo apenas un tercio. Me gustaría un balance, a su juicio, sobre su recorrido y el peso que tiene hoy en comparación con el que supo tener, considerando que usted fue uno de sus primeros opositores.

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La verdad es que yo estoy muy preocupado por las cosas que pasan en el país, por lo que veo todos los días. Este gobierno tiene una agenda que yo no comparto, con temas realmente de mucha consistencia y que van a impactar sobre futuras generaciones. A mí me gustaría que exista hoy un partido de la oposición con otro peso, con otro volumen, con equipos técnicos y que esté planteando la infinidad de temas.

Yo recién veía lo que está pasando en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que ya hace un año nos presentamos nosotros con una acción de amparo porque lo están desmantelando. También veía que estaban cerrando una dependencia, un hospital de PAMI en Hurlingham. Leía a la mañana temprano que estaban adjudicando corredores viales a empresas porque están privatizando las principales rutas del país. Y nuestro partido, el principal espacio de la oposición, permanece ausente, sin fijar posición ni marcar las problemáticas.

En gran medida, esto se debe a que el Partido Justicialista fue tomado hace un tiempo por una organización, que es La Cámpora: nos alejó de la gente, nos hizo perder elecciones, perdimos electorado y muchísimos territorios que gobernábamos. Hoy es un partido que va a tener que rehacerse, resurgir, incorporar a todos esos compañeros y compañeras que se fueron y sumar a los nuevos emergentes sociales, porque la agenda que nos planteó La Cámpora, cuando estuvo a cargo del Partido Justicialista durante cuatro años, dejó al partido inmovilizado y no fue un buen resultado ni para el partido, pero peor para la provincia y para el país.

Así que creo que tiene que venir otra etapa, en la que tenemos que mirar para adelante, construir y sentar postura, porque en el país pasan cosas graves todos los días.

Si usted plantea los dos temas simultáneamente: usted dijo que Milei quiere quebrar a la provincia. Otro colega suyo directamente planteó llevar al Congreso una ley de emergencia de la provincia de Buenos Aires, emergencia económica de la provincia de Buenos Aires. Pero, al mismo tiempo, si se puede hacer eso es porque no hay en la oposición los contrapesos, para decirlo de alguna manera.

Sí. El gobierno nacional está asfixiando a la población, al pueblo argentino, pero particularmente a la provincia de Buenos Aires. Está ensañado con la provincia. Y cuando un presidente se ensaña con un gobierno provincial, no lo hace contra ese gobierno, sino contra nosotros, que somos los bonaerenses.

Estamos teniendo serios problemas hoy en día porque, por un lado, a los municipios nos está cayendo la recaudación. En nuestro caso, somos un municipio muy bien administrado desde hace bastante tiempo: no tenemos deuda ni déficit. Pero la recaudación en estos últimos tres meses nos ha caído un 4%. La coparticipación, que son los recursos que debe mandar por ley el gobierno nacional a las provincias y estas a los municipios, nos ha caído un 10%, producto de la caída de la actividad económica, la producción y el consumo.

En términos reales, se han derrumbado los recursos de nuestro municipio, pero no es solo Esteban Echeverría: son todos los municipios de la provincia. Y me atrevo a decir que la gran mayoría de los municipios del país, salvo algunos con actividad minera o energética que tienen ingresos extra.

Además de recortarnos las posibilidades de recaudación, el gobierno está cortando programas sociales y sanitarios muy importantes. De hecho, como municipio estamos haciéndonos cargo de comprar prótesis, medicamentos e insumos que debería cubrir el PAMI. Antes de ayer compré una prótesis de 16 millones de pesos, algo que debería hacer el PAMI, pero no lo hace. Y yo, como intendente, no puedo permitir que una persona esté en la cama sin poder operarse de la cadera por falta de insumos.

También estuve entregando sillas de ruedas porque no se están comprando, y son cosas que realmente entristecen y castigan a la población desde el punto de vista de la salud y lo alimentario. No le están enviando recursos a la provincia y eso genera más problemas. El Ministerio de Capital Humano no funciona, está desarticulado y no brinda ayuda ni a provincias ni a municipios. Nosotros no recibimos nada de la Nación.

Hay mayor demanda de alimentos por parte de las familias y nos cuesta cubrirla con recursos propios, mientras la Nación recorta fondos a la provincia. La provincia hace lo que puede, pero la situación es crítica. Este problema es grave y el gobierno debería recapacitar, porque estamos hablando de temas muy sensibles.

La paralización de la obra pública impactó directamente en cientos de empleos de bonaerenses que hoy no tienen trabajo, obra social ni aportes jubilatorios. La apertura de importaciones también se siente: se están cerrando comercios. Recibo pymes, muchas de segunda o tercera generación, que están devastadas.

Estuve con un fabricante de zapatillas que producía para Adidas en Esteban Echeverría y hoy está vendiendo sus máquinas para subsistir. Tenía 400 empleados y hoy tiene 11. Son situaciones que duelen.

El peronismo debería estar señalando estas cuestiones porque afectan al trabajo, la salud, la educación y otros aspectos sensibles para la población. Ni hablar de las formas de este gobierno, que no comparto en absoluto.

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Alguien cercano a Cristina Kirchner me decía que, dentro del esquema peronista, hay movimientos de dirigentes cercanos a ella, pero que será difícil instalar otro candidato que no sea Kicillof. Hay 18 candidatos a gobernador en la provincia de Buenos Aires. ¿No resulta paradójico que haya pocos a presidente y muchos a gobernador? Algunos dicen que es porque es más difícil ganar la presidencia que la gobernación. ¿Cuál es su reflexión sobre la interna del peronismo bonaerense y en general? ¿Cree que La Cámpora está en un proceso de extinción progresiva y cómo ve la conformación de candidaturas hacia 2027?

Creo que ninguna elección está definida. El gobierno no tiene asegurada ninguna elección, porque dependerá de la evolución económica, que se está deteriorando día a día. Cuando veo estos planteos de reforma política o electoral, me da la sensación de que buscan instalar un plan para adelantar elecciones si la economía no mejora.

Hay temas con los que estoy de acuerdo, como Ficha Limpia, pero deben discutirse seriamente y no de manera improvisada. El gobierno lanza proyectos sin debate previo, y da la impresión de que es parte de una estrategia para anticipar elecciones si el plan económico no funciona.

La próxima elección dependerá mucho de cómo se atraviese este período de deterioro económico. Hoy, el candidato peronista mejor posicionado es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Es el único que ha manifestado voluntad de ser candidato a presidente.

En la provincia sí hay varios candidatos. He hablado con varios de ellos. Pero antes que nada, hay que discutir un programa de gobierno para reestructurar la provincia. No se puede seguir con estos niveles de inseguridad. Hay que abordar los problemas estructurales en seguridad, salud y educación con equipos y propuestas concretas.

Más allá de los nombres, lo importante es ver qué propone cada uno, con qué equipos cuenta y qué modelo plantea. Gobernar la provincia de Buenos Aires requiere capacidad y planificación, porque es una parte central del país.

De todos modos, vienen meses difíciles. El gobierno ha tomado un rumbo claro y no se va a apartar. Y nosotros tenemos que sostener a poblaciones con menos recursos, menos trabajo y menos producción. Este modelo golpea especialmente al conurbano, sobre todo en el sur y el oeste.

Si siguen cerrando fábricas, ¿en qué van a trabajar los vecinos? El gobierno no tiene una respuesta para eso.

En la reunión en Barcelona del progresismo internacional, Carlos Bianco, cercano a Kicillof, fue intervenido por una posible peritonitis. En un chat de intendentes hubo mensajes de apoyo y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, señaló que no hubo la misma solidaridad cuando Cristina pasó por una situación similar. ¿Tiene algún comentario sobre esto?

La verdad es que no vi ese chat, pero no me sorprende que ocurran estas cosas. Uno de los problemas del peronismo es que sigue mirando hacia atrás, con el espejo retrovisor. Tenemos que mirar hacia adelante.

Hoy hay problemas concretos en el país. El ministro de Economía quiere endeudarse en mil millones más cuando ya tenemos una deuda altísima. Son temas graves. No podemos quedarnos en discusiones menores. Hay que elevar el nivel del debate y estar a la altura de lo que necesita el país y la provincia.

MV/ff